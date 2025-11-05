¿Una sesión “para Cristo”?: la expectativa por el contenido lírico del regreso de Daddy Yankee

Ramón Luis Ayala Rodríguez, de 49 años y conocido como Daddy Yankee, tiene una trayectoria en sus hombros de 30 años como el padre del reggaeton mundial. En 2023 dejó los escenarios y se volcó de lleno a la evangelización cristiana. Su conversión lo alejó del mundo artístico hasta que este año decidió un regreso inesperado, pero esta vez con “Sonríele”, un tema con letra dedicada a Dios. En esa sintonía, este miércoles a las 21 horas se publicará en las plataformas digitales la colaboración que hizo con Bizarrap, por la que existe una gran expectativa de parte de sus fans acerca del contenido y el mensaje de esta.

El giro rotundo que Daddy Yankee le dio a su vida

El anuncio de un segundo tema para este 2025 tocó las fibras más sensibles de los seguidores del cantante. Después de 11 meses fuera de un estudio de grabación, dio los pasos en una nueva versión de sí mismo en el mundo de la música. Pero para comprender esto es necesario ir a la raíz, a la razón que lo hizo cambiar.

Daddy Yankee dio un giro en su vida luego del retiro de los escenarios en 2023 y su vuelco al cristianismo evangélico (Facebook/Daddy Yankee)

Los inicios:

Aunque el artista mantiene su apodo, ahora también se hace llamar por las iniciales DY -por conflictos legales con su ex-. El puertorriqueño nació en San Juan el 3 de febrero de 1976. Desde chico orientó su camino como jugador de Beisbol, pero una herida de disparo le negó la posibilidad de volver al deporte. Desde ese entonces se volcó de lleno a la música. En 1990 empezó a estudiar y a desarrollarse como cantante.

Ya para 1998 lanzó su primer álbum: El cartel de Yankee. En 2001 salió El cartel II y al siguiente año publicó El Cangri.com, que resultó ser el disco más vendido en Puerto Rico hasta esa fecha.

Su fama comenzó a propagarse por América Central y rápidamente se esparció al resto del continente. De norte a sur muchos oían sus canciones, pero “Gasolina”, lanzada en 2004, fue el tema que lo llevó al estrellato. Sonaba en todas partes y el rostro de DY se popularizó de forma drástica.

“Se acabó una historia y va a comenzar una nueva”, proclamó Daddy Yankee tras alejarse de la música en 2022; ahora cambió su nombre por el de DY por cuestiones legales con su ex Instagram @daddyyankee

A partir de allí los siguientes discos tuvieron buena recepción del público y el reggaeton se consolidó como un género musical escuchado en toda la región y hasta en países de Europa.

El volantazo rotundo:

El desenfreno, el éxito global y el dinero no le bastaron. En 2022 realizó un anuncio que descolocó a sus fans. Se retiraría de la industria y se abocaría a la fe cristiana. “Este día para mí es el más importante de mi vida. Busco un propósito más profundo. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Ese alguien es Jesucristo”, comentó, según citó la revista Rolling Stone. “Se acabó una historia y va a comenzar una nueva”, proclamó.

En 2023 oficializó su despedida de los escenarios con un último concierto en su San Juan natal. A posterior se enfocó en evangelizar, mientras enfrentaba una crisis matrimonial con su exesposa, Mireddys González, que terminó con el divorcio este 2025.

La vuelta de “El Jefe” del reggaeton con un guiño a Jesucristo

El 9 de julio de este año Ramón Luis Ayala Rodríguez publicó en su cuenta de YouTube -DY- un video corto. En él se vio al actor neoyorquino de ascendencia puertorriqueña Anthony Ramos golpear a la puerta de una casa. Quien abre es Daddy Yankee. “¿Estás listo?”, preguntó el intérprete en inglés, a lo que el cantante soltó: “Estoy de regreso”. Esa fue la presentación de “Sonríele”.

El tema se alineó con este rumbo que Ayala Rodríguez tomó para su vida. Pese a que combina ritmos caribeños, la letra habla del cristianismo. Está dirigida a Dios y a Jesús. “Dale gracias al de arriba por despertar otro día” o “Ando con el Nazareno”, son algunas de las menciones que se hacen.

Después de ese sencillo, que cosechó más de 26 millones de reproducciones, este 5 de noviembre a las 21 horas, Bizarrap lanzará en sus plataformas la colaboración que preparó con Daddy Yankee. Así lo posteó en su cuenta de Instagram.

La BZRP Mussic Session, que debería ser la #62 luego de que Luck Ra grabó la #61, lleva el nombre de “#0/66″. Una de las interpretaciones de este número “0″ a la sesión podría tener que ver con que Daddy Yankee es considerado el pionero del reggaeton y se transformó en el primer ídolo mundial de este género.

La publicación no solo despertó incógnitas por las menciones sin explicación, como “Código 787. Alias ‘El Calentón’”, si no que también generó duda entre los seguidores del productor argentino por si la letra también contendrá un fuerte y explícito mensaje de evangelización, como ya sucedió con “Sonríele”.

Está claro que el cantante puertorriqueño quiere establecer un cambio en su imagen y ya lo hizo al separarse del estilo con el que componía las letras, muchas de ellas subidas de tono, pero que representaban la vida de los pueblos del Caribe. Ahora, su foco es transmitir la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús y darle un sentido refrescado a su carrera.

Bizzarap y la cuenta regresiva del lanzamiento de su "#0/66 Session" con Daddy Yankee

Así como los reguetoneros Farruko (Carlos Efrén Reyes Rosado) y Wisin (Juan Luis Morera Luna), que cambiaron sus vidas y basaron su trabajo en proyectos de música cristiana, llegó el turno de ver a “El Jefe” en una posición similar, con más llegada, más producción en sus puestas en escena y orientada a captar un mayor público.

Aquella es una tendencia que se percibió en aumento en Puerto Rico, donde el catolicismo es la religión más fuerte, pero el evangelismo va en ascenso, al igual que en otros países de Latinoamérica, como en Brasil o la Argentina, donde esos fieles tienen más notoriedad en la vida social.