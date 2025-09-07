Valentín Yankelevich logró su primera pole en el TC 2000 y compartió la alegría con Gustavo Yankelevich: “La mejor compañía”

Por la octava fecha de la temporada del TC 2000, Valentín Yankelevich alcanzó su primera pole position en la categoría y lo festejó con su abuelo Gustavo Yankelevich, que estuvo a su lado apoyándolo. El logro deportivo del joven de 22 años llegó en un fin de semana cargado de emociones, luego de que el pasado 5 de septiembre recordó a su madre Romina Yan, en el día que cumpliría años. Además, se trató de una de las primeras apariciones públicas del productor televisivo tras la trágica muerte de su nieta Mila, de 7 años, en un accidente de barcos en Miami.

Valentín obtuvo este fin de semana la mejor performance de su breve carrera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. El nieto de Cris Morena salió segundo en las clasificatorias del TuCar2000 a bordo de su auto de Ambrogio Racing y mostró todos los detalles en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo de sus seres queridos, especialmente de su abuelo Gustavo y de su novia Valentina.

El nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena compartió todo en sus redes sociales

“Segundo puesto en la carrera 1 del finde, vamos con todo mañana por la victoria tenemos un gran auto. Gracias a todo el Ambrogio Racing y al mejor ingeniero Víctor Margaria. Gracias a Gustavo Yankelevich, que es la mejor compañía que puedo tener en mis carreras. Este es un fin de semana muy especial y arranco de la mejor manera. Gracias Valentina Pastore por bancarme siempre te amo”, escribió Valentín en su publicación y compartió un carrusel de fotos donde se lo ve con su abuelo en los boxes y festejando con su novia.

Valentín junto a su novia Valentina, tras lograr la pole

Valentín debutó en el TC 2000 en marzo de 2025 y como familiar de destacadas figuras del mundo artístico llamó la atención de toda la categoría. A pesar de provenir de una familia relacionada con la actuación y la televisión, Valentín decidió seguir su pasión por el automovilismo desde muy joven y, según comentó, su abuelo Gustavo fue uno de los motores clave para que despegue su carrera.

El joven piloto no pudo ocultar su alegría por su resultado en la clasificatoria (Foto: valenyan_)

Al obtener esta pole position en Buenos Aires con el equipo Ambrogio Racing en un Renault Fluence, declaró que no se esperaba este resultado tan pronto: “Muy feliz, muy feliz. Es un momento muy especial para mí. Obviamente, tenemos que terminar de cerrarlo tanto hoy como mañana en las carreras, pero muy agradecido a todo el equipo. La verdad que me dan un auto bárbaro, un trabajo tanto fuera de pista como dentro de la pista. El auto se comporta, mi ingeniero es el número uno, me ayuda en todo y es el que hace que yo hoy en día tenga avance a pasos agigantados, que es la realidad. Como lo dije antes, no me esperaba nunca este momento tan pronto. Pero bueno, es el resultado de todo el trabajo que vengo haciendo".

Las declaraciones de Valentín Yankelevich tras lograr su primera pole position

Esta carrera en Buenos Aires se dio en un contexto muy emotivo para Valentín, luego de que el 5 de septiembre recordó a mamá Romina Yan, fallecida en 2010, en el día que cumpliría años. “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias mami. Te amo”, escribió el piloto en sus redes sociales para recordar a su mamá.

El tierno recuerdo de Valentín por el cumpleaños de su madre

Además, esta alegría deportiva de Valentín se da luego de la trágica muerte de su prima Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. La nena de 7 años falleció el 28 de julio en un accidente náutico en Miami y enlutó a todo el mundo del espectáculo y dejó un profundo dolor en la familia.