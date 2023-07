Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, compartió fotos en las redes junto a su novia en la cancha de River

escuchar

Mientras continúa el hermetismo alrededor de la salud de Wanda Nara, Valentino López mostró en sus redes sociales que pasó un buen momento junto a su novia en el Monumental. Ambos concurrieron a presenciar el partido en el que River venció 3-1 a Estudiantes de La Plata y que le dio el campeonato de la Liga Profesional al Millonario.

Luego de la internación el último miércoles, hay misterio alrededor de la salud de la modelo. La conductora de MasterChef (Telefe) fue ingresada en el sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal y pasó la noche internada para realizarle estudios. A pesar de que el jueves recibió el alta, ni ella ni nadie de su entorno se refirió al tema públicamente.

En ese contexto, hay mucha atención sobre los miembros de su familia y sus amistades. En las últimas horas, Mauro Icardi generó miles de interacciones en las redes sociales tras compartir una serie de fotos junto a su esposa. Por su parte, Valentino, el hijo mayor que tuvo Wanda con Maxi López, se dejó ver en el partido de River.

El adolescente estuvo en el Estadio Monumental con su novia Julieta Fillol, quien es nieta del histórico arquero campeón del mundo Ubaldo Matildo Fillol. Allí, disfrutaron del cómodo triunfo del equipo de Martín Demichelis que lo consagró como campeón.

Las fotos de Valentino López compartió junto a su novia Julieta en el Monumental Instagram @official_valentino.lopez

A través de sus historias, Valentino, quien además de hincha es jugador de las inferiores del Millonario, compartió en su historia una serie de fotos con su pareja. Además de imágenes de las tribunas que tomaron desde su ubicación, también se pudieron ver fotos de ambos en primer plano.

Maxi López llegó a la Argentina en medio del hermetismo por Wanda Nara

La noche que el joven pasó en la cancha de River se dio mientras su papá viajaba rumbo a la Argentina. Luego de una serie de comentarios en los que anticipó su visita al país para estar con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, hoy por la mañana se lo vio al exfutbolista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En una serie de fotos que tomó LA NACION en el lugar, el empresario se dejó ver con un conjunto de buzo y pantalones negros y lentes de sol. Mientras llevaba el equipaje en su mano derecha, tuvo buena predisposición con quienes se acercaban y los saludó sin problemas.

Maxi López llegó a la Argentina para estar con sus hijos

Mientras tanto, continúa el transcurso de las horas sin novedades sobre la salud de la modelo. Durante los últimos días, quien realizó una serie de entrevistas en los medios fue Andrés Nara, el papá de Wanda. En ese recorrido por programas de televisión, protagonizó algunos cruces.

Uno de ellos fue el que tuvo con Eliana Guercio, quien le echó en cara que brindar información en medios de comunicación y mostrarse públicamente en este momento no era lo mejor para el bienestar de su familia. “No estás respetando su tiempo. No tenés que estar acá. Sos el papá, sos quien más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellos les hace mal que estés acá, y en cualquier programa de televisión. Ellos necesitan que vos los ayudes, no que hables de ellos”, expresó la panelista sobre el tema.

LA NACION