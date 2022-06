Valeria Mazza habló del supuesto romance entre su hijo Tiziano Gravier y Juanita Tinelli: “Estuvieron charlando”

Luego de los rumores de romance entre su hijo, Tiziano Gravier, y Juanita Tinelli, Valeria Mazza salió a aclarar esta situación y reveló cuál es el vínculo entre ambos. A los dos jóvenes se los había visto juntos en una fiesta. A partir de que se difundieron algunas imágenes de ese momento, empezaron las especulaciones y surgieron distintas versiones.

Tiziano tomó un alto perfil mediático desde la brutal agresión que sufrió en un boliche. Mientras se recupera de las lesiones que le produjo el ataque y espera poder retomar su vida normal, su nombre cobró relevancia y hay más atención sobre cada una de sus apariciones.

La foto que muestra a Tiziano Gravier y Juanita Tinelli saliendo juntos de la fiesta Gentileza MovilPress

Recientemente, tanto él como la hija menor de Marcelo Tinelli participaron de la fiesta de Para Ti, dentro de las distintas celebridades que estuvieron incluidas en la lista de invitados. De esa noche, se desprendieron dos imágenes que dieron que hablar. La primera los muestra mientras se iban juntos del evento con la noche ya concluida. La segunda fue compartida en la cuenta de Intrusos en Twitter y deja que ver que ambos hablaban casi pegados durante un momento de la fiesta.

La foto que los muestra a Tiziano Gravier y Juanita Tinelli pegados en la fiesta Twitter @Intrusos

A partir de esto, Valeria Mazza habló en una entrevista y explicó lo que sucede. “Tiziano y Juanita se conocen desde que son chiquitos”, reveló en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). En esa misma línea, dejó en claro que no hay ningún tipo de romance y que dentro de la familia se tomaron como algo gracioso que se haya deslizado la posibilidad de un vínculo amoroso: “Nos reímos mucho cuando vimos la noticia, solo estuvieron charlando en la fiesta”.

Por último, la modelo también se refirió al estado de su hijo y a cómo se recupera de los golpes que recibió. “Sigue cerrando los ojos y preguntándose por qué lo atacaron, él como deportista de élite tiene psicólogo del equipo que lo está apoyando”, expresó.

Qué dijo Tiziano Gravier luego de la agresión

Más allá del rumor con Juanita Tinelli, el hijo de Valeria Mazza habló hace algunos días en televisión y rompió el silencio después del ataque que sufrió por parte de dos desconocidos.

A poco más de tres semanas de la agresión, el joven contó en diálogo con Telenoche (Eltrece) cómo se recupera y aseguró que hace poco tiempo pudo volver a hablar, luego de la fractura de mandíbula que sufrió. Más allá de la cuestión física, hizo hincapié en el duro momento emocional que experimentó: “Era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué”.

Tiziano Gravier rompió el silencio en TV después de la agresión: “Todavía me pregunto por qué”

Por otra parte, relató cómo fue el hecho: “Estaba con mi hermano, cruzamos la calle y de repente yo escucho que alguien a la derecha me dice ‘ey Tincho’. Me como un golpe del otro lado, del otro que nunca lo veo”. A pesar del shock, en ese momento su reflejo fue hacer que su hermano saliera del lugar rápidamente. “Lo único que pensé fue en sacar a mi hermano de ahí. Lo empujo, lo traigo conmigo y ahí salimos corriendo. Yo estaba escupiendo sangre, sabía que tenía la mandíbula rota, pero no estaba 100% seguro”, manifestó.