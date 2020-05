Vero Lozano rompió el silencio y confesó que le gustaría entrevistar a la diva número uno

13 de mayo de 2020 • 15:23

Pocas veces Verónica Lozano permite conocer aspectos de su intimidad y vida privada. Si bien en sus redes comparte videos divertidos junto a su hija Antonia, respecto a su pareja, el Jorge "Corcho" Rodríguez , prefiere preservar cualquier tipo de información. Sin embargo, en las últimas horas rompió con sus esquemas, y habló de un tema casi tabú de su vida personal: su relación con Susana Giménez.

Recordemos que la diva supo tener una relación sentimental y de negocios con Jorge Rodríguez. En aquel momento, las polémicas estuvieron a flor de piel y desde entonces trascendió que hubo tensión entre ambas conductoras.

El tiempo pasó, la conductora de Corta por Lozano reconoció que "había como algo del afuera" y reveló en diálogo con Agarrate Catalina que desearía poder entrevistar a Susana a pesar del supuesto conflicto que tienen desde hace años.

"Te podés encontrar con la ex de tu actual. Me parecía que no había nada malo, ella es canchera. A mí me encantaría entrevistarla, es algo que en algún momento se va a dar. Juntas sacaríamos chispas. Si tuviera la misma chance de Marley, que es el único al que le concede ese privilegio, sería un gran encuentro", comentó con naturalidad.

Por otro lado, aprovechó la entrevista y se animó a pedir tener un encuentro con Marcelo Tinelli ya que "los considera grandes iconos de la pantalla chica". "Hay personajes que son interesantes, más allá de las situaciones contractuales de los canales", expresó con simpatía y determinación, fiel a su estilo.