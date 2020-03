Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, brindó una entrevista a un año del accidente del cantante

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 18:03

La periodista Verónica Monti , ex novia del cantante Sergio Denis que hoy cumple un año en estado de coma después de una trágica caída desde el escenario del teatro Mercedes Sosa en Tucumán, estuvo otra vez en el sillón de Incorrectas (América). Triste y reflexiva, contó que sigue sin trabajo , que está separada de sus dos hijos y que además hará un pedido formal en la Justicia para poder visitar al artista.

La última vez que estuvo en el programa Incorrectas de Moria Casán , Monti confesó pasar el peor momento de su vida. En una difícil situación económica y desalojada, asistió al programa en busca de trabajo. "Me echaron de mi casa y necesito encontrar trabajo y un lugar para vivir", relató en su momento.

Semanas después, la ex del cantante fue invitada nuevamente para charlar del tema, en este caso en una especie de homenaje a Denis que, hace un año exacto, se cayó del escenario . En ese contexto, fanáticas del artista expresaron en las redes sociales su enojo por la invitación ya que, luego del accidente, Monti realizó duras declaraciones respecto a su ex.

El cantante Sergio Denis se encuentra en coma desde hace un año luego de caer de un escenario. Fuente: LA NACION

Cuando Denis quedó en coma, su (por entonces) pareja, sostuvo que él era un adicto a las drogas y que, además, consumía tanto que había quedado impotente sexualmente. Además, semanas después del accidente, desde el programa de Intrusos (América) la acusaron de "mechera" . Por esos dichos y hechos, la familia de Denis la denunció en la Justicia y desde entonces, hace casi un año atrás, la periodista no puede acercarse a la Clínica de Rehabilitación Integral Alcla , donde él se encuentra internado.

Durante la entrevista, Monti contó además que se presentará en la Justicia para pedir permiso y poder ver al cantante. Cuando, desde el panel, le preguntaron para qué y por qué ahora, ella respondió: "Yo el duelo lo vengo trabajando hace un montón. Pero quiero verlo y que eso nos sirva a los dos. No sé si llamarlo una despedida, pero siento que necesito darle la mano, darle un beso y decirle algo. Y estoy segura de que que él está esperando eso de mí".

Al preguntarle si se arrepiente de algo de lo sucedido, su respuesta fue contundente: "No. No me arrepiento de lo que dije de la familia de Sergio ni de lo que dije cuando pasó todo esto. Se podía haber prevenido, conozco a los hijos de Sergio, y yo me tomé el atrevimiento de alertarlos pero nunca me escucharon. Esa mañana él se sentía mal y estaba solo, salió, cantó dos temas y bueno, se cayó".

Al profundizar en el tema, Monti fue tajante: "La familia nunca me demandó por calumnias e injurias porque siempre dije la verdad" y finalizó: "No le pediría perdón a Sergio, no me siento culpable de nada, yo siempre lo quise ayudar".