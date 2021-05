Verónica Ojeda defenestró a Leopoldo Luque tras verlo llorar en cámara: “Miente”

Tras las últimas apariciones públicas de Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona, Verónica Ojeda, expareja del futbolista y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando, mostró su enojo y aseguró que el neurocirujano derrama “lágrimas de cocodrilo”.

A seis meses de la muerte del crack, Luque rompió el silencio. El médico fue entrevistado en Vino para vos (KZO), donde se quebró en llanto al recordar al exDT de Gimnasia. Además, este sábado fue invitado a La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), donde habló sobre la decisión de la fiscalía de cambiar las imputaciones de homicidio culposo a dolo eventual en la causa en la que está imputado junto a otras seis personas.

Las apariciones de Luque cayeron mal a Ojeda, quien en diálogo con TN expresó su enojo: “Estoy con mucho dolor e impotencia”. La madre de Dieguito Fernando contó que durante estas últimas semanas se dedicó a leer el expediente y que sintió “indignación” en cada párrafo. A su vez, se mostró conforme con el accionar de la fiscalía: “Por lo menos hay siete imputados. Creo en la Justicia, que está haciendo un trabajo excepcional”.

“Estoy sumamente agradecida de parte de Dieguito Fernando por todo lo que están haciendo”, indicó en referencia a la imputación de Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón; y Mariano Perroni y Nancy Forlini, quienes ejercían el nexo entre la empresa de medicina prepaga y el staff médico de Maradona.

Al ser consultada por el “perdón” que pidió Luque luego de que se filtraran los audios de WhatsApp, Ojeda fue contundente: “Yo no le creo. Nadie va a devolver a Diego. Aparte, sigue mintiendo, porque ayer lo escuché en el programa de Tomás Dente [Vino para vos] y sigue mintiendo descaradamente. Sigue diciendo cosas que no son y encima se hace la víctima. No lo entiendo y me da impotencia”.

Además, la expareja de Maradona cuestionó la decisión de Luque de hacer apariciones mediáticas: “Desde el primer momento a él siempre le gustaron las cámaras. Él mismo dijo que iba a contratar a alguien para que le manejara el tema de la prensa, su imagen y su look, eso de andar con la moto y su casco. Ahora, se pasea en los programas de televisión, hablando y haciéndose el pobrecito, con esas lágrimas de cocodrilo. La verdad que es muy triste todo lo que está haciendo”, completó Ojeda.

Durante la entrevista de televisiva con Dente, Luque no pudo evitar recordar a Maradona y romper en llanto. “Él era más fascinante de lo que yo pensaba. Él era como vos y yo, que podía tomar una sopa en un plato cualquiera, que se podía calentar con una estufa cualquiera y que te hablaba como le hablaba al Presidente, del mismo modo, a mí”, sostuvo el neurocirujano.

En ese momento, el médico se conmovió hasta las lágrimas y añadió: “Eso me fascinó a mí, la capacidad de no sentirse Maradona por momentos y de ser Diego”, dijo.

“La humildad de los grandes”, acotó Dente antes de que el médico terminara la frase, pero Luque retrucó: “Esta era una humildad diferente, porque creo que la falsa humildad hoy se vende demasiado, la veo todo el tiempo. La humildad real la tienen pocos y él la tenía, conmigo al menos”.

Sobre las razones de sus lágrimas, explicó: “Me acuerdo de él, la verdad, no lo pude llorar o extrañar, como uno puede extrañar a una persona que quiso mucho. Lo extraño. A veces, las situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y ponerse a pensar en lo que dicen, en cómo comportarse, y te terminan hostigando”, expresó.

