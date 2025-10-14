Video: así fue el momento de la consagración del ganador de La Voz Argentina

Este lunes, La Voz Argentina 2025 llegó a su fin y coronó a Nicolás Behringer, participante del Team Luck Ra, como el ganador de esta edición. Tras el anuncio del conductor Nicolás Occhiato, el participante recibió como premio $70.000.000, un contrato con Universal Music y un auto cero kilómetro.

Quién es Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025

Desde su audición a ciegas, Behringer dejó una marca en el escenario. Interpretó “Prófugos” de Soda Stereo y Luck Ra fue el único coach que se dio vuelta en su audición. Lentamente, Behringer se ganó el corazón y el respeto de todos.

La dura historia de Nicolás: perdió a su papá, cuida a su hermana y deslumbró en La Voz Argentina

La vida de Behringer no fue fácil, ya que vivió en la calle hasta los 13 años. Tras la muerte de su padre en 2020, asumió la tutoría legal de su hermana, a quien le lleva más de una década, una historia que conmovió a los jurados y al público.

En julio, Behringer expresó: “Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”.

El paso de Nicolás Behringer por La Voz Argentina 2025

Behringer es artista callejero. La Voz Argentina representó un trampolín para su talento. En Instagram, Behringer escribió: “Voy a estar eternamente agradecido a ustedes por todo lo que están haciendo por mí en estas semanas. Gracias por dejarme soñar y ayudarme a pelear una vida mejor”.

La historia de Nicolas Behringer, el participante que conmovió a todos en La Voz

También destacó: “Quiero que tengan presente que lo que más quiero que se lleven de esto es el reflejo de lo que ustedes, como seres humanos, hicieron por mí sin conocerme. Gracias infinitas por sus votos, son lo más hermoso que hay”.

Un momento emotivo ocurrió cuando Luck Ra le regaló un celular, ya que, el participante tenía un dispositivo obsoleto y no podía generar contenido de calidad para redes sociales ni realizar su trabajo en las calles de Buenos Aires.

Durante la última trasmisión de La Voz Argentina, Nicolás cantó con Luck Ra Prensa Telefe

Los otros finalistas

La final resultó reñida con otros talentosos participantes. Alan Lez, del Team Lali, tiene 29 años, es oriundo de San Antonio de Padua y actualmente reside en Palermo, donde encontró en la música un refugio. En la final, interpretó “Cryin’” de Aerosmith, actuación que recibió elogios de Lali.

Milagros Amud, del Team Soledad, tiene 19 años y vive en San Miguel. Su camino en la música comenzó con el tango, influenciada por sus bisabuelos. En la gala decisiva, reversionó “Se dice de mí” de Tita Merello. Por último, Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, tiene 27 años, es tucumana y se desempeña como diseñadora gráfica. Con experiencia en castings de La Voz, eligió “I dreamed a dream” de Les Misérables para su presentación final.

Milagros Amud cantó “Se dice de mí”

Los premios para los finalistas

Los cuatro finalistas recibieron recompensas económicas:

Primer puesto: 70 millones de pesos, contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km .

. Segundo lugar: 30 millones de pesos .

. Tercer lugar: 15 millones de pesos .

. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.