La conductora apuntó contra el ministro de Salud de la Nación por sus objeciones a la sanción de la ley de fibrosis quística

En el marco de un debate sobre la sanción de la ley de fibrosis quística en el programa Nada personal, emitido por elnueve, Viviana Canosa se despachó contra el Ministro de Salud de la Nación y pidió su renuncia frente a las cámaras.

"Yo creo que es un gran momento para que el ministro Ginés González García sea tan amable y dé un paso al costado. González García, usted ya no está a la altura. Presidente háblelo con Ginés. Me hago cargo de lo que digo. Hay gente que debería estar en ese lugar", dijo la locutora quien, recientemente, fue noticia porque habría recibido mensajes, vía WhatsApp, de Alberto Fernández.

Redoblando su perfil alto, Canosa fue tajante al abordar el tema de la ley de fibrosis quística, que el Ministro de Salud objetó por los altos costos que implicaría su aplicación para un sistema ya alicaído. Sin embargo, Alberto Fernández le hizo saber a Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de presidenta del Senado, su interés por la sanción de la ley. "Me extraña mucho, o no tanto, la posición de Ginés", reconoció la conductora, que se muestra muy a gusto en su nuevo rol de analista de temas políticos.

La conductora de Nada personal, emitido por elnueve, comparó la postura del ministro de Salud respecto a la ley de fribosis quística y la ley de interrupción legal del embarazo Crédito: Captura de pantalla

Es conocida la posición contraria de Canosa respecto a la ley de interrupción legal del embarazo. En la última edición de su programa, hizo una comparación entre ambos debates: "A mí me hace ruido el contraste a favor del aborto, yo respeto todas las voces, pero no estás a favor de esta ley, que son los chicos que ya viven, que son grandes, y que también tienen, en algunos casos, un tiempo limitado de vida. Son los contrastes que, en este país, sobre todo con el tema de la salud, dejan mucho que desear, con esa posibilidad que tienen de hacer algo por la gente, sobre todo la que los eligió". Y no dudó en señalar: "Si proclaman vida no apoyen la muerte".

La periodista estuvo acompañada por el diputado opositor al oficialismo Fernando Iglesias, quien se sumó a los cuestionamientos de la anfitriona. Mientras se mostraban imágenes de Dante, el niño que impulsó la discusión sobre la ley de fibrosis quística que afecta a mucha gente, Canosa elogió a otros referentes de la política sanitaria en desmedro de González García: "(Carla) Vizzotti está haciendo un trabajo extraordinario en esta pandemia, como también (Fernán) Quirós en la Ciudad de Buenos Aires. No puede estar Ginés, a esta altura, debatiendo lo que debate y proponiendo lo que propone".

Con un medio tono y lamentando no poder comunicarse en vivo, por cuestiones técnicas, con la familia del pequeño Dante, Canosa insistió en su reclamo: "Ginés, por favor, hágale honor al ministerio que está encabezando, que esto se termine y que esto se apruebe, y que esto sea ley".

Consciente de la repercusión mediática de sus palabras, la conductora conluyó su argumento reiterando el pedido de renuncia: "De un paso al costado Ginés, es hora", increpó.