Viviana Canosa "vacunó" a un panelista en vivo y criticó la Sputnik V

Viviana Canosa, en su ciclo Nada personal, simuló la vacunación de un periodista en vivo y criticó el anuncio de Alberto Fernández sobre las dosis de Sputnik V

Viviana Canosa comenzó su programa de este lunes haciendo alusión al anuncio de Alberto Fernández sobre la compra de 10 a 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Fiel a su estilo, la conductora hizo un pequeño show con uno de los periodistas de su mesa y sentenció: "Yo no me voy a vacunar".

En los primeros minutos de Nada Personal (elnueve), a modo de broma, Canosa "vacunó" a Pablo Caruso, uno de los panelistas con quien suele protagonizar incontables cruces al aire. Con una jeringa, le tiró agua y le retrucó: "Ya le tiré alcohol a Aníbal, te vacuno en vivo".

A continuación, disparó: "Yo no me voy a vacunar y vos seguro que tampoco. Escuché a los especialistas diciendo que no da. ¿Vos te dejarías vacunar con la vacuna de Putin?", preguntó la conductora. Los panelistas coincidieron en que no lo harían, salvo Caruso que opinó: "Si está homologada, sí".

Por su parte, el periodista Javier Lanari manifestó: "¿Dónde se hicieron las pruebas? En Venezuela y Arabia Saudita. Si quieren hablamos sobre la cantidad de pacientes que no se hicieron pruebas. No nos vamos a comprar un buzón de entrada porque hacen un anuncio. ¿Quieren que confiemos?".

En las horas previas a Nada personal, Canosa se expresó en su cuenta de Twitter sobre la vacuna que mantiene en vilo al mundo y que busca combatir el coronavirus, con un hashtag y la misma pregunta: "#YoNoMeVacuno, ¿y vos?".

Cabe recordar que en agosto había quedado en el ojo de la tormenta por ingerir dióxido de cloro en plena emisión de su programa. Se trata de una sustancia no recomendada por las autoridades sanitarias que es promocionada en las redes como una cura para el Covid-19 y que se estudió como la causante de dos muertes en Argentina: un hombre en Jujuy y un niño de cinco años en la localidad neuquina de Plottier.