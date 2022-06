La popular cantante de cumbia, Karina “La Princesita”, brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana (América) y se refirió a su reciente separación con el músico Nicolás Furman, quien conoció la fama en el reality Elegidos de Telefe en 2015. Además, la compositora habló del crecimiento de su hija y el miedo que le causa que, algún día, se vaya de su casa.

En un móvil en la calle, el notero del programa le consultó a la cantante si estaba sola en la actualidad. “Sí, pero no se lo dije a nadie”, contestó ella con total sinceridad. Ante la sorpresiva respuesta, el periodista preguntó por los motivos de esta ruptura amorosa con Nicolás Furman: “La respuesta es que es muy nuestro, no te voy a decir nada”, expresó la intérprete de Díganle.

Karina La Princesita confirmó que está separada y contó cuál es su mayor trauma

Además, Karina se refirió a viejas experiencias en cuanto a la divulgación de la intimidad de sus vínculos amorosos: “He aprendido, me pasó una vez de contar algo que nada tiene que ver con las parejas. Yo estaba mal y conté algo que estaba mal, y me di cuenta que los problemas no se cuentan en televisión”, explicó Karina, y concluyó: “Cuando uno está mal tiene que ir al psicólogo o a los amigos, y a la televisión no porque a veces son un poco crueles, nada compasivos y no tienen empatía: entonces mis problemas fueras de las cámaras”, sentenció de manera tajante la expareja de Sergio “Kun” Agüero.

El trauma que aterra a Karina “La Princesita”

En el mismo móvil, Karina se refirió a los años que se vienen en cuanto a la relación con su hija ya que, a medida que avanza el tiempo, se acerca el momento en el que la joven se va a ir a estudiar lejos de la compañía de su madre. El notero del programa le manifestó que la vio quebrándose emocionalmente en un escenario. “Sí, estoy re sensible... de eso no me molesta hablar”, respondió la cantante de cumbia y continuó: “Creo que voy a llorar en varios escenarios, me está pegando muy fuerte el hecho de que decís ‘che mirá cuando cumpla los quince (su hija)’ y de repente, cuando llega el momento, es como muy fuerte”, dijo la compositora en referencia a que Sol Celeste Tejada cumplirá quince años el próximo 30 de julio.

Según contó, a la cantante le aterra la posibilidad de que llegue el momento en el que su hija se separe de ella y haga su propia vida: “Nosotras vivimos solas toda la vida, nunca convivimos con nadie, entonces siempre fue mi compañera de bebé y la recontra pasamos”, se sinceró la intérprete de Corazón mentiroso.

“Ese es un trauma mío yo sé que está mal, pero desde los 12 lo piensa. Aparte ella tiene personalidad y me dice ‘mirá que me voy a ir a estudiar a los 18 afuera’, entonces ya voy contando los días... como que ya me queda poco”. Por último, la exitosa cantante reconoció que este tema que la aqueja lo está tratando en terapia.