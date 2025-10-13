Votar en La Voz Argentina: así se puede particpar en la gran final del reality
El popular reality llega a su definición; los espectadores tienen la posibilidad de elegir a su artista predilecto y ganar atractivos premios
La Voz Argentina define a su ganador hoy a las 21.30. Los seguidores del certamen influyen en el resultado mediante tres métodos de votación y pueden ganar hasta 3 millones de pesos. Los cuatro finalistas, de los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!, compiten por el premio final.
Cómo votar en la final de La Voz Argentina
Para votar por el participante preferido, existen tres opciones: a través de la página web, por mensaje de texto (SMS) o escaneando un código QR.
Votación online
- Ingresar a LaVozArg.ar.
- Seguir las instrucciones del sitio para seleccionar al finalista.
Votación por SMS
- Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.
- Enviar un SMS al número 9009.
- El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante:
- Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009.
- Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009.
- Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009.
- Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.
Votación por código QR
- Buscar el código QR que aparece en la pantalla de Telefe durante la emisión del programa.
- Escanear el código QR con la cámara del teléfono o una aplicación lectora de códigos QR.
- El sistema dirigirá al usuario a la plataforma de votación.
Los finalistas
Los artistas que llegaron a la instancia decisiva, representando a los distintos teams, son:
- Team Lali: Alan Lez
- Team Luck Ra: Nicolás Behringer
- Team Soledad: Milagros Gerez Amud
- Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
Estos cantantes superaron numerosas etapas, desde los castings iniciales hasta las audiciones a ciegas y las galas de eliminación, demostraron su talento.
La gran final de La Voz Argentina 2025
El desenlace de La Voz Argentina se desarrolla en dos partes. Comenzó el domingo 12 de octubre y culmina hoy, lunes 13 de octubre, a las 21.30.
Los premios de La Voz Argentina 2025
El conductor Nicolás Occhiato detalló la distribución de los premios para los finalistas:
- Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.
- Segundo lugar: 30 millones de pesos.
- Tercer lugar: 15 millones de pesos.
- Cuarto lugar: 5 millones de pesos.
“Cada uno de los premios tiene como objetivo incentivar a los participantes a que continúen fortaleciendo su faceta artística y así utilizar como trampolín al programa de Telefe”, informaron desde la producción.
