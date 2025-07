Wanda Nara compartió una foto subida de tono con L-Gante y aclaró cómo es su vínculo hoy

¿Juntos o separados? ¿Amigos o novios? ¿Ex o actuales? Esos son algunos de los interrogantes que giran en torno al vínculo de Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. Después de un largo tiempo de idas y venidas, en noviembre de 2024 blanquearon oficialmente su relación, pero luego tuvieron varios vaivenes: separaciones y reconciliaciones, indirectas en las redes sociales y algún que otro “seguir” y “dejar de seguir”. Sin embargo, después de coincidir en Mallorca, surgieron fuertes rumores de que pudieron haber vuelto a apostar por un noviazgo. Tras volar a Milán, ella posteó una foto que dio que hablar. Si bien se trató de una imagen subida de tono, la utilizó para dejar en claro cómo es la relación que tiene actualmente con el músico.

Después de pasar unas vacaciones con sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto - fruto de su relación con Maxi López -, Francesca e Isabella - las niñas que tuvo con Mauro Icardi - y algunos amigos en Villa La Angostura, Nara partió rumbo a Mallorca donde se encontró con L-Gante y sus amigos. Luego recorrió Málaga y Galicia y posteriormente voló a Milán, donde tiene un lujoso departamento en el que convivió con su exmarido. Posteriormente, pasó por Venecia y no dudó en subirse a una góndola y recorrer el Gran Canal.

Wanda Nara compartió fotos de su viaje a Venecia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara compartió fotos de sus días con Europa con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero, no lo hizo sola, sino acompañada por L-Gante. “Si me buscás, estoy en el barrio. Mallorca, Málaga, Galicia, Milán y Venecia”, comentó en un posteo que hizo en su feed de Instagram, red social en la que acumula 17.6 millones de seguidores, junto al emoji de una carita con anteojos de sol, un corazón rojo y una llama.

El posteo incluyó varias imágenes que se tomó en los diversos destinos europeos, pero hubo una en particular que llamó la atención. Posó de espaldas en la piscina de lo que parecía ser la terraza de su departamento en Milán, vestida con un traje de baño negro. Afuera del agua y a unos pocos metros suyos, estaba el cantante. Asimismo, publicó una imagen un tanto borrosa dándole un beso a L-Gante frente a la Catedral de Milán y una de las manos de ambos con dos conos de helado.

La foto de Wanda Nara con L-Gante en Milán que dio que hablar (Foto: Instagram @wanda_nara)

Valenzuela no tardó en comentar la publicación. “Te quiero mucho, la pasamos bien juntos. Gracias por segundearme en esta gira”, escribió. Por su parte, varios de sus seguidores elogiaron la relación. “Me encanta verlos juntos y que se diviertan” y “Acá todos los que bancamos esta pareja”, comentaron algunas cuentas. Nara respondió a este último mensaje y enfatizó: “Es mi amigo”. A su vez, para dejar más en claro el asunto, sostuvo: “Chicas, no estoy con él, nos llevamos bien y lo acompañé y después me acompañó a mí a Milán”.

Nara aclaró que con L-Gante solo son "amigos" (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero, aun en Italia, la conductora no le pierde pisada a su exmarido Mauro Icardi, que actualmente se encuentra en Estambul con María Eugenia ‘la China’ Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. El lunes 28 de julio celebraron el cumpleaños de cinco años del niño en un lujoso yate y el futbolista le dedicó un saludo en redes sociales donde en el que reveló que lo apodó “Amanshuli”.

El comentario de Wanda Nara luego que de Mauro Icardi celebrara el cumpleaños del hijo de la China Suárez (Foto: X @wanditanara / @wandamemuero)

Tras el festejo de Amancio, una cuenta de X apuntó contra Icardi y comentó: “Lo que más me asquea es que juegue al ‘papá perfecto’ con hijos prestados, mientras ignora a sus propias hijas. ¿Sabías que ni siquiera fue capaz de mandarles un regalo en sus cumpleaños? Ni eso. Pero para subir fotos con los hijos de la otra, ahí sí tiene tiempo. Un verdadero mal padre. Narcisista, ausente y cobarde. Habla de ‘familia’ mientras abandona la suya. Y lo más triste: ni siquiera tuvo hijos con la que arruinó un hogar. Todo fue por capricho. Qué clase de hombre hace eso. Ninguno. Solo un payaso con ego y cero corazón". Lo curioso fue que Wanda Nara respondió al mensaje y manifestó: “Mis hijos por suerte tienen a mi familia y a mí”. De esta manera, buscó dejar en claro que los niños tienen una red de contención importante a pesar de que sus padres se encuentren en el extranjero.