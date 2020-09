Contundente: Wanda Nara explicó por qué nunca contrató niñeras para sus hijos

A Wanda Nara le preguntaron si tiene empleadas domésticas para cuidar a sus hijos y respondió de forma contundente Crédito: Crédito: Instagram Wanda Nara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2020 • 16:39

En las últimas horas, Wanda Nara sorprendió a sus siete millones de seguidores en las redes sociales. La modelo decidió abrir una caja de preguntas en las stories de su cuenta de Instagram y respondió a las inquietudes de sus admiradores.

Los interrogantes fueron de todo tipo, desde su destino favorito para viajar hasta qué es lo que más la enamora de su esposo, Mauro Icardi. Pero uno de los que más llamó la atención fue si cuenta con una empleada doméstica que ayude a ella y a su pareja con el cuidado de sus hijos.

"¿Tenés empleada o alguien que te ayude en tu casa? ¿O cómo hacés?", le consultó un usuario a la rubia, que es madre de Francesca e Isabella, junto a Mauro Icardi, y también de Benedicto, Constantino y Valentino, producto de la relación que mantuvo con su ex, Maxi López.

Sin evadir la pregunta, Wanda, quien se encuentra instalada en París junto a su familia, respondió: "Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa", pero realizó una peculiar aclaración en relación con el cuidado de sus cinco hijos.

"De mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso", escribió, contundente.

Esa no fue la última pregunta que respondió la rubia. Ante la consulta sobre "¿qué es lo que te enamora de Mauro?", Wanda respondió: "la personalidad, la sinceridad. No podría vivir con un hombre que se muestra de una manera y es de otra".

En consultas anteriores, le pidieron fotos de su casamiento y le preguntaron hace cuánto estaba en matrimonio con el delantero. "Siete años", contestó Wanda, y dijo que lo conoce desde los 18 y ahora tiene 27. A su vez, apuntó, con emoticones de risas: "Prácticamente siempre estuve casada. Mis cuatro novios que tuve en mi vida me propusieron casamiento".