Wanda Nara sufrió un doloroso accidente en plenas vacaciones y Mauro Icardi tuvo una inesperada reacción

Entre los entrenamientos, los lanzamientos de nuevas colecciones de maquillaje, las sesiones de fotos, los partidos, las apariciones televisivas y la crianza de cinco niños, Wanda Nara y Mauro Icardi casi no tienen tiempo de descansar. Sus cronogramas se encuentran constantemente cargados de compromisos y, a pesar de que pueden disfrutar del tiempo compartido en su hogar en París, decidieron que lo más adecuado sería organizar un exótico viaje. En una de las paradas, visitaron una paradisíaca playa pero, por un pequeño olvido, la empresaria sufrió un doloroso accidente.

Las increíbles vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi

A pesar de haber dejado todas las responsabilidades en Europa, Wanda Nara no abandonó sus costumbres de influencer. A lo largo de lo años logró ganar más de 12 millones de seguidores en Instagram y es allí donde comparte no solo las novedades de su trabajo sino de su vida personal. Las increíbles vacaciones que organizó junto a Mauro no fueron la excepción y, desde que abordaron el primer avión, sus fans pudieron sumarse al viaje a través de sus historias y múltiples publicaciones.

La escapada, que cumplió como oportunidad de descanso y que también sirvió a modo de celebración de su octavo aniversario de casados, fue nada más y nada menos que un recorrido por diversos países del continente africano. La primera parada fue Ruanda, luego tocó Kenya y, ahora se encuentran en Tanzania. Como si las diversas locaciones no fueran suficientes, las actividades que eligieron fueron aún más llamativas.

Wanda Nara se olvidó el protector solar instagram @wanda_nara

Un recorrido por la selva que los llevó a ver una familia de gorilas, un viaje en globo aerostático desde donde observaron una manada de elefantes y un par de días instalados en el lujoso y exclusivo Hotel de las Jirafas, cuyas instalaciones cuentan con la presencia de los majestuosos animales, fueron solo algunos de los paseos con los que se deleitaron las celebridades.

Todo quedó registrado en la cuenta de Instagram de ambos, quienes no solo subieron fotos y videos sino que también escribieron extensos textos en donde detallaron las mejores partes de cada experiencia. Sin embargo, como mostraron lo bueno hicieron lo propio con el lado negativo de cada experiencia. Y, en una reciente publicación, Wanda Nara le contó a sus fans el doloroso momento que atraviesa.

Wanda Nara terminó quemada tras un día al sol instagram @wanda_nara

Esto comenzó días atrás, cuando llegaron a Tanzania y la influencer reveló que no había llevado un par de esenciales. “Me olvidé tantas cosas en París (medias, abrigo, protector solar). Mitad de mi vestuario es de Mauro”, escribió, entre enojada y divertida por su despiste. No obstante, los problemas estaban lejos de terminarse.

Una vez instalados en una paradisíaca playa y dispuestos a aprovechar los calurosos días tirados al sol, la previamente mencionada falta de protector tuvo severas consecuencias. Sentada en bikini, completamente roja y bañada en crema, Wanda tipeó: “Se me fue la mano con la crema y con el sol”.

La reacción de Mauro Icardi ante el incidente de Wanda Nara instagram @mauroicardi

Para quitarle seriedad al asunto, Mauro Icardi hizo eco del incidente de su esposa y, en su propio perfil, mostró una foto suya recostada boca abajo sobre una reposera.

Sobre la foto, escribió: “Se me pasó de horno el plan dulce”. Sin dejarse detener por el contratiempo, la feliz pareja continuó con sus actividades y no solo protagonizaron una romántica cena a la luz de las velas sino que, al día siguiente, realizaron un extenso recorrido en barco con champagne y comida gourmet incluida.