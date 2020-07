Wanda Nara mostró detalles de su nueva casa: "Work in my new home"

Wanda Nara compartió algunos detalles de su nuevo hogar en París Crédito: Crédito: Instagram Wanda Nara

31 de julio de 2020 • 15:01

Instalada en París, después de que Mauro Icardi su pareja firmara un millonario contrato futbolístico de cuatro años con Paris Saint-Germain, Wanda Nara mostró algunos detalles de su nuevo hogar que aún se encuentra en remodelación, pero promete ser lujoso, fiel al estilo que caracteriza a Wanda.

Si bien la modelo y representante de Icardi ya había compartido imágenes de su familia en una nueva vivienda en la capital francesa, esta parece ser temporaria mientras pone a punto un departamento que ya empezó a mostrar. O tal vez tendrán dos casas a cambio de una.

Entre las imágenes que compartió Wanda, se la puede ver en una pileta sobre un inflable rosa con forma de flamenco, disfrutando de un día soleado. La pileta está ubicada en una terraza que permite observar una amplia vista de la ciudad.

En otra de sus historias, Wanda mostró la terraza junto a uno de sus hijos. "Work in my new home" (trabajo en mi nueva casa), escribió la modelo en una de las fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Más adelante, la esposa de Mauro Icardi enseñó en una fotografía de su living, donde los sillones y cortinas aún se encuentran tapados por un plástico, en una clara señal de que todos los elementos son muebles a estrenar.

Lo que también enamoró a Wanda de su nuevo hogar sin dudas es la cocina. En otra de sus historias compartidas en Instagram, exhibió una cocina blanca con un enorme ventanal por donde se puede ver el complejo donde se encuentra la familia. "The view from the kitchen is.." (la vista desde la cocina es.), escribió la modelo y acompañó con un emoji con corazones.