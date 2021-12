“Ya es momento de retirarte de la tele”: el picante cruce de Chiche Gelblung con un manifestante al aire

El viernes pasado y con ocasión del Día de la Democracia, el Gobierno convocó a una concentración en Plaza de Mayo. Entre los periodistas que cubrieron el evento oficial estuvo Chiche Gelblung quien, mientras conducía su programa de radio, entrevistó en vivo a uno de los asistentes y protagonizó un fuerte cruce luego de que el hombre le sugiriera que debía retirarse de los medios.

El duro intercambio entre el conductor y el entrevistado fue reproducido recientemente en Intrusos (América TV). Todo comenzó cuando Gelblung le pidió al móvil que se encontraba en el lugar de la manifestación que le diera voz a alguno de los participantes y explicara qué significaba la celebración de esa fecha. “Es un día muy importante porque se festeja el Día de la Democracia. Es una patada para toda la derecha fascista que nos trata de sacar todo esto”, expresó el hombre que estaba en la Plaza de Mayo.

En cuanto el periodista escuchó su respuesta, trató de aclarar a qué se refería. “¿Contra quién dijiste que era la patada, contra la derecha?”, indagó. El joven repitió, entonces, que era “contra la derecha fascista”. De inmediato, hubo un silencio incómodo y el entrevistado quiso saber con quién estaba hablando.

El fuerte cruce de Chiche Gelblung con un entrevistado en la radio

En ese momento, Chiche se identificó. “¡Ah, usted es Chiche Gelblung!”, soltó, y agregó: “¿No te parece ya que es momento de retirarse de la tele? Venís haciendo pavadas hace mil años”.

Luego de escuchar sus palabras, el conductor reaccionó con enojo y terminó la conversación con un insulto. “¿Por qué no te vas a la c... de tu madre? Chau”. No obstante, antes de terminar la llamada, la persona del otro lado también devolvió una grosería.

El manifestante le sugirió a Gelblung que ya era momento de retirarse del periodismo (Crédito: Captura de video Telefe)

Los exabruptos al aire no son inusuales para Gelblung. Hace unos días, al conocer los dichos de Alfredo Casero contra Joaquín Nahuel -el niño pastelero que se hizo famoso en las redes sociales por vender tortas para recaudar dinero para una cirugía plástica reconstructiva-, le dedicó fuertes comentarios en vivo.

Durante una de las transmisiones de Polémica en el bar (América TV), donde el conductor se desempeña como panelista, se refirió a los insultos que recibió el menor de edad y señaló: “La gente es mala, ustedes no entienden que existe la maldad”. Cuando le aclararon que uno de los mensajes más ofensivos había sido escrito por Casero, no tuvo piedad con el humorista y lanzó: “Es un pel..., que querés que te diga”.