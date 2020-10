Luego de que la jurado del Cantando 2020 volviera a la carga contra Lola Latorre y Lucas Spadafora por sus burlas, Yanina publicó una filosa indirecta en su cuenta de Twitter Crédito: Captura de TV

El reencuentro de Lola Latorre, Lucas Spadafora y Nacha Guevara tras las bromas a la emblemática actriz por sus "temblores" dejó como saldo un nuevo escándalo. Todos tuvieron la oportunidad de hablar en la pista del Cantando 2020 a excepción de Yanina Latorre, quien optó por llamarse al silencio hasta las primeras horas de este martes, cuando publicó un duro mensaje en sus redes sociales.

Cantando 2020. Nacha Guevara enfrentó a Lola Latorre y Lucas Spadafora por sus burlas - Fuente: eltr 13:11

"Los jueces están en los tribunales. Las condenas son por delitos. Errar es humano y perdonar es divino. Solo Dios castiga. Ojo", escribió, sin nombrar a ninguno de los involucrados en la polémica.

Durante su profundo descargo en la noche del lunes, Nacha Guevara dejó en claro que unas disculpas sin una acción que las acompañe no tienen valor. "Ustedes hicieron daño y tienen que repararlo no con lágrimas, no con perdones para no perder seguidores en las redes. Tienen que repararlo con acciones. Les propongo que ustedes se encuentren con gente que padezca la enfermedad, que los conozcan, que sientan lo que es", expresó la jurado del certamen.

La madre de Lola, además de publicar su filosa indirecta, demostró su postura al reproducir los mensajes de sus seguidores en su cuenta de Twitter. "¿Nunca te equivocaste? ¡Ya pidieron disculpas públicamente! ¿Qué más quieren que hagan? ¿Que le besen los pies a Nacha? ¡Pero por favor! ¡Dejen de ser hipócritas!", sostiene uno de los posteos retuiteados. "No se estaban burlando de la enfermedad. Ahí te das cuenta de cómo sacan todo de contexto en redes. Peor me parece cuando Nacha trató de rápida a Laurita. Pero de eso no se defiende", comentó otro usuario, cuyas palabras fueron citadas por Latorre y acompañadas por un "¡Exacto!".