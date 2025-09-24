Yanina Latorre volvió a apuntar contra la China Suárez y no se guardó nada

La relación conflictiva entre Yanina Latorre y María Eugenia ‘la China’ Suárez empezó al mismo tiempo que estalló el Wanda Gate; pero, lejos de calmarse, con los meses se intensificó aún más y este martes caló hondo. Luego de que la actriz realizara un descargo al ver que la mediática había publicado una foto de la fachada de su nueva vivienda, de su auto y de la patente de este, la conductora recurrió a sus redes y le dedicó una serie de stories.

La tensión se provocó luego de que Yanina Latorre confirmara la mudanza de la ex Casi Ángeles a un conocido barrio privado de zona norte. Pero, al hacerlo, publicó una foto que enfureció a su enemiga pública, quien no se quedó callada. "En 2023, esta mujer (Latorre) publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio, a dos casas, los ataron, los robaron preguntando ‘¿cuál es la casa de la China Suárez?’. Sigue sin aprender", expresó la actriz desde sus redes sociales.

El duro descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram)

Y continuó: "Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cag*nd* en tres menores de edad, después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos“.

Tras compartir el recorte de un portal de noticias con el que respaldó sus dichos, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) se defendió: “La nipona mostraba su casa en historias y fue mostrando la remodelación para bancar los canjes. Todo lo contó y mostró ella. Está publicado en este portal”.

Además, mencionó que la periodista de la nota a la que hizo referencia aclaró que es la misma actriz la que expuso “como hacemos todos en redes y no culpamos a los medios”.

Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez y no se guardó nada (Foto: Captura Instagram/@yanilatorre)

A su vez, Latorre apuntó contra la seguridad de los barrios privados. “También habría que explicarle que cuando vivís en un country, y te entran, falló la seguridad. Nada tienen que ver los periodistas... Todo el mundo sabe donde vive Susana, Mirtha, Marcelo, las mil casas de Wanda, y así podría seguir... Y ninguno se queja”, subrayó.

Pero eso no fue todo. También apuntó contra la ex Chiquititas al recordar el posteo que realizó en contra de Benjamín Vicuña a principios de julio, cuando él se negó a darle el permiso para que sus dos hijos menores viajaran a Turquía. “La China habla de exponer a los hijos, y ¿quién posteó barbaridades sobre el padre? ¿Eso no es exponerlos?”, lanzó.

Y añadió: “¿Quién mostró la casa de los sueños por dentro y por fuera? ¿Quién subió todo lo que pasó con ella y sus hijitos? Ella y Maurito. Ellos sobreexponen menores y después se quejan. ¿Por quién nos enteramos de que van al mismo colegio de Wanda en Turquía?“.

Yanina Latorre recordó el momento en el que la China mostró el auto que le había regalado Rusherking (Foto: Captura Instagram/@yanilatorre)

“A llorar al campito y a hacerse cargo de sus actos, señora!”, sentenció y compartió el video de cuando mostró el auto que Rusherking le había regalado para su cumpleaños cuando todavía eran novios. “Che nipona, ¿y cuándo vos mostraste y subiste el auto que te regaló Rusher? Jajajaja Hasta la patente publicaste", completó.