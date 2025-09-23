El tenso momento que vivió la China Suárez con la prensa al dejar a sus hijos en la casa de Benjamín Vicuña

En medio de su batalla legal con Benjamín Vicuña por la crianza de Magnolia y Amancio, María Eugenia ‘la China’ Suárez arribó a la Argentina y se acercó a la casa de su expareja para dejarle los pequeños a su cuidado tras haber pasado 20 días con ellos en Turquía, donde reside desde hace dos meses junto a Mauro Icardi. La reacción de la actriz no pasó inadvertida por la prensa, a la que evitó dar respuestas.

La China Suárez y Benjamín Vicuña, una guerra que pareciera no tener fin (Foto: Instagram/@sangrejaponesa @benajminvicunaok)

Las cámaras de Intrusos (América TV) registraron la llegada de la ex Casi Ángeles al edificio del actor chileno, en el barrio porteño de Palermo. Con cara seria y en absoluto silencio, la China ingresó a toda velocidad con su hija Magnolia en brazos, mientras su amigo y estilista, Juanma Cativa, la seguía con el pequeño Amancio. El cronista, que esperaba una declaración, intentó sin suerte obtener una respuesta sobre el escándalo que se desató sobre la escolarización de los menores en Estambul. “¿Se los traés a Benjamín? ¿Hablaste con él por la escolarización en Turquía?”, preguntó el periodista; pero ella eligió el silencio.

La China Suárez junto a Magnolia en brazos (Foto: Captura TV)

Al momento de la salida, ocurrió lo mismo. La ex Chiquititas ignoró por completo al periodista, que insistía sobre el acuerdo por la escolarización, la relación con Vicuña y los conflictos familiares. La actriz se subió a su auto, cerró la puerta de golpe y se fue con la misma actitud con la que llegó, acompañada por su mánager y su madre.

La presencia de Suárez en el país tuvo lugar luego de que Vicuña contara cómo atraviesa este difícil momento lejos de Amancio y Magnolia. “Me gustaría que las cosas vuelvan a su lugar y que se hable del trabajo y que dejemos un poquito a los chicos de lado. Me parece que es un montón”, sostuvo el lunes en diálogo con LAM (América TV). En ese sentido, reconoció que la paternidad es la parte más importante de su vida y el lugar más doloroso para atacarlo. Vale recordar que, además de los niños que tiene con Suárez, Benjamín es padre de Bautista, Benicio, y Beltrán, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, con quien también tuvo a Blanca (que murió en 2012).

Benjamín Vicuña habló de la escolarización de sus hijos en Turquía

El cronista le preguntó si estaba de acuerdo con que sus hijos menores asistan al colegio en Turquía y él dejó en evidencia su malestar al respecto: “Se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos. Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos“.

Y completó: “Se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos. Para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran, y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable".

El escándalo comenzó cuando la actriz compartió en las redes una foto de sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, con un uniforme escolar. La imagen, que se volvió viral, dio a entender que los chicos iban al colegio en Turquía, lo que desató la polémica familiar.

La China Suárez confirmó que sus tres hijos están escolarizados en Estambul (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos unidos. Aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio. Apartadísimos, felices“, escribió.