"No le quiero dar tanta importancia a ese tema porque son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz", dijo Luisana Lopilato este miércoles, en una entrevista para Intrusos .

Hace algunas semanas, durante un vivo de Instagram, Michael Bublé codeó a Luisana y a partir de entonces lo acusaron de ejercer violencia de género . Con ganas de aclarar el tema, la actriz aseguró: " Sufrimos mucho como familia como para darle espacio a estas cosas . Hay tiempo para el amor nada más. Pero confieso que sentí mucho dolor, y lograron lastimarme. Porque a muchos no les alcanzó que yo saliera a contar mi verdad. Y así como me lastimó ese tema, también recibí mucho amor de la gente. Todavía siento un poco de miedo porque me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a la Argentina . Te vamos a dar una golpiza, te vamos a matar', decían. Otras me acusaban de ser una tontita porque creo en Dios. No soy tontita y nunca me voy a callar si me pasa algo".

"No es lindo que te amenacen de muerte, aunque no sea verdad. Me da miedo por mi familia, Argentina es mi país. Mi familia sufrió mucho y solo hay tiempo para el amor. Quiero que sepan que Mike se desvive por hacerme feliz y también ama la Argentina y le dolió. Le gusta acompañarme porque para él son vacaciones, tiene amigos ahí. Y fue muy feo recibir de mi país esas amenazas", señaló la actriz.

Preocupada por las víctimas de violencia de género, Luisana remarcó: "Mientras nosotros hablamos hay alguna mujer que está muriendo, y me da dolor que hablen de mi caso, que no es real. Tuve que bancar ver a personas que analizaban mi cuerpo, mis gestos. No soy especialista pero sé que no es un chiste la violencia de género. Me dolió y siento miedo. Mike es mi compañero de vida, mi familia. Empezamos a hacer los vivos de Instagram para devolver, de alguna manera, todo el amor que recibí siempre de la gente y eso tapa lo negativo, porque hay más amor que odio. Fue una forma de acompañar en este momento difícil a la gente que me dio tanto amor. No soy sola, tengo familia, mis padres, mis hermanos, somos muy unidos. Y acá tengo también mi familia, mi gente, mis amigos, porque hace diez años que vivo en Canadá. Y la semana que viene cumplo 33 años".

"Tuve mucho enojo con la enfermedad de mi hijo"

Sobre la salud de su hija Noah , que tuvo cáncer hace apenas dos años, Luisana dijo: "No quiero hablar del tema porque me pongo a llorar. Pero mis tres hijos, Noah, Elías y Vida, están muy bien. Los que comentan no saben que el cáncer es un camino largo. Gracias a Dios mi hijo está bien, y lo voy a tener por muchos años". Además confesó que nunca perdió su fe pero que en los momentos más difíciles, dudó. "Me hice muchas preguntas, me enojé cuando transité la enfermedad de Noah pero después me aferré más a Dios. Tuve mucho enojo por la enfermedad de mi hijo. Cada seis meses tenemos chequeos y es difícil porque vuelvo a revivir esos momentos feos".

Luisana también contó que llamó a Federico Bal para darle un mensaje de aliento. "Hace muchos años hicimos una película juntos, en la que él era productor. Le mandé un mensaje porque me siento cerca de la gente que pasa por lo mismo que pasamos. Me salió decirle que lo que me salvó en ese momento fue la fe. Yo necesitaba hablar con la gente cuando me pasó lo que me pasó con Noah y hablaba con las otras madres, con personas que pasaron por lo mismo. Es muy duro. Cuando estoy en Argentina voy al Garrahan, también visito hospitales en Canadá y en Los Ángeles voy a la clínica en la que estuvo mi hijo. Noah sabe muy bien todo lo que pasamos; tiene seis años y parece de quince. A mis hijos les hablo como adultos", explicó Luisana que recordó que es muy familiera y que habla con sus padres y hermanos diez veces al día, con cualquier excusa.

Nueva película y el regreso de Casados con hijos

Muchas veces, la actriz contó que le costó aprender a hablar inglés. ¿Hoy ya lo sabe a la perfección? "Hablo el idioma pero hay cosas que no sé cómo decir y Mike me ayuda. Yo creo que Mike es el único que entiende cómo hablo. Necesito que esté al lado mío porque soy re colgada con los nombres. El marido de Kim Kardashian me mandó de regalo zapatillas de su marca, y yo no sabía quién era porque vivo en la luna. Mike conoce a todo el mundo, hasta los artistas argentinos que yo ni conozco. Un día estaba al lado de Al Pacino y ni me di cuenta y hasta el día de hoy Mike me carga", contó entre risas.

El próximo 28 de mayo se estrena en Netflix Corazonada , una película basada en un libro de Florencia Etcheves y que Lopilato protagoniza de la mano de Joaquín Furriel. "La ví y me quedé muy contenta con el resultado. Y no lo digo para quedar bien, porque ya la terminé y me pagaron. Trabajé con un coach y noté que eso hace la diferencia. Es como una precuela de Perdida ". Y agregó que está muy entusiasmada con la posibilidad de hacer Casados con hijos en teatro, el próximo verano . "Se atrasó por la pandemia pero la vamos a hacer. Fue un programa muy lindo, nos reíamos mucho y trabajábamos mucho también. La verdad es que no sé cómo fue la negociación porque la hizo Javier Furgang, mi representante. De mi parte fue difícil la decisión de hacerla porque vivo en Canadá y tengo que organizarme con mis hijos. Todos los años voy tres o cuatro meses a la Argentina a trabajar y pude acomodarme", explicó.

Sobre Érica Rivas, que no estará en la versión teatral de la comedia , dijo: "Me da lástima que no esté Érica Rivas. No leí los guiones pero sé que todo se puede charlar y por eso no puse resistencias. Le tengo mucho aprecio a Érica y por eso no quiero hablar de su arreglo porque ella tampoco habla del mío. Nos llevamos bien, pero estar lejos te corta algunos vínculos".