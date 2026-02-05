Zayn se presenta por primera ver como solista en Argentina: cuándo es y cómo comprar las entradas

El cantante británico será el primero de los exintegrantes de One Direction que tocará en el país tras la muerte de Liam Payne; los detalles sobre su única función en el marco de The Konnakol Tour
Zayn Malik confirmó su regreso a Argentina luego de más de diez años para un único recital en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo. Su presentación será el martes 6 de octubre, en el marco de The Konnakol Tour, una gira mundial que servirá para presentar su nuevo álbum homónimo que se estrenará el viernes 17 de abril.
Esta será la primera vez que un ex-One Direction se presenta en Argentina desde la trágica muerte de Liam Payne en un hotel del barrio de Palermo. También será la gira debut de Zayn Malik como solista, por lo que hará su primer show en solitario en el país. Así, el artista celebrará su consolidado proyecto personal y recorrerá lo más destacado de su carrera personal, además de su nuevo material.
La venta de entradas será exclusiva del portal del Movistar Arena, donde primero se habilitará una preventa Macro Selecta a partir del miércoles 11 de febrero a las 16 hs, un beneficio que también incluye la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. Luego será turno de la venta general, la cual se lanzará a partir del viernes 13 de febrero a las 16 hs.
Los precios recién se darán a conocer al momento de la preventa, por lo que se desconoce el rango de valores para los tickets del show de Zayn en el Movistar Arena. Además, al haber anunciado una única función, es evidente que habrá mucha demanda y será difícil que todos los fans queden contentos con la situación.
Cuándo fue la última visita de Zayn en Argentina
La última visita de Zayn Malik a Argentina se remonta a mayo de 2014, cuando todavía formaba parte de One Direction. Ese año, la agrupación británica revolucionó Latinoamérica en el marco de la gira mundial Where We Are Tour.
La boyband dio dos recitales en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield durante los días 3 y 4 de mayo, donde reunieron a más de 80 mil fanáticos.
Dónde más se presentará Zayn con The Konnakol Tour
Además del show que dará en Argentina, Zayn Malik se presentará en otros países de América y hasta cruzará el océano Atlántico para llegar a Europa. De forma cronológica, sus presentaciones serán las siguientes:
- 12 de mayo: Manchester, Inglaterra.
- 16 de mayo: Glasgow, Escocia.
- 19 de mayo: Birmingham, Inglaterra.
- 23 de mayo: Londres, Inglaterra.
- 14 de junio: Monterrey, México.
- 17 de junio: Guadalajara, México.
- 20 de junio: Ciudad de México, México.
- 19 de julio: Filadelfia, Estados Unidos.
- 20 de julio: Pittsburgh, Estados Unidos.
- 23 de julio: Milwaukee, Estados Unidos.
- 24 de julio: St. Paul, Estados Unidos.
- 27 de julio: Chicago, Estados Unidos.
- 28 de julio: Indianápolis, Estados Unidos.
- 31 de julio: Nashville, Estados Unidos.
- 24 de agosto: Phoenix, Estados Unidos.
- 25 de agosto: San Diego, Estados Unidos.
- 28 de agosto: Inglewood, Estados Unidos.
- 1 de septiembre: Anaheim, Estados Unidos.
- 2 de septiembre: San Francisco, Estados Unidos.
- 5 de septiembre: Seattle, Estados Unidos.
- 2 de octubre: Santiago, Chile.
- 6 de octubre: Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- 10 de octubre: San Pablo, Brasil.
- 14 de octubre: Lima, Perú.
- 7 de noviembre: Búfalo, Estados Unidos.
- 8 de noviembre: Detroit, Estados Unidos.
- 11 de noviembre: Washington, D.C., Estados Unidos.
- 12 de noviembre: Charlotte, Estados Unidos.
- 15 de noviembre: Boston, Estados Unidos.
- 19 de noviembre: Orlando, Estados Unidos.
- 20 de noviembre: Miami, Estados Unidos.
