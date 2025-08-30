A 20 años del huracán Katrina: la isla de Alabama que el huracán partió en dos ahora está al borde de desaparecer

Entre 1980 y 2024, Estados Unidos experimentó 403 desastres meteorológicos y climáticos que superaron los 1000 millones de dólares en daños. Uno de los eventos más recordados de esta lista es el huracán Katrina, que además de las pérdidas materiales ocasionadas en 2005, dejó casi 1400 fallecidos y una isla en Alabama que enfrenta en la actualidad riesgo de desaparecer.

El impacto directo del huracán Katrina en la isla Dauphin, en Alabama

El fenómeno tocó tierra el 29 de agosto de 2005 y, tras pasar por Florida como categoría 1, alcanzó fuerza de categoría 3 en su llegada a Louisiana, Mississippi y Alabama. Los vientos sostenidos y, sobre todo, la marejada ciclónica, provocaron daños que hoy se estiman en más de US$201 mil millones, ajustados a la inflación, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El huracán Katrina fue uno de los eventos climáticos más devastadores en Estados Unidos Foto weather.gov

En total, más de un millón de personas resultaron directamente afectadas en varios estados, desde Alabama y Florida hasta Ohio y Kentucky. Dauphin Island, ubicada al sur de la bahía de Mobile, recibió de frente los efectos de la marejada ciclónica. El agua superó los nueve metros de altura en algunas zonas y destruyó la playa del extremo occidental. Como consecuencia, la isla quedó partida en dos por una brecha de 2,4 kilómetros.

De acuerdo con lo retomado por CBS News, más de 300 viviendas fueron destruidas. En numerosos casos, la superficie de tierra en que estaban construidas desapareció completamente. En contraste, el asfalto de la calle que conecta la isla con el continente resistió el paso de la tormenta, aunque gran parte de la infraestructura local quedó inservible.

Desde aquel 2005, la isla se ha reducido y desplazado gradualmente. Las tormentas que siguieron a Katrina y el incremento del nivel del mar contribuyeron a un proceso de erosión constante que plantea dudas sobre la viabilidad a largo plazo de este asentamiento costero.

La isla fue gravemente afectada por los ciclones generados tras el paso del huracán Katrina en 2025; en la actualidad lucha por no perder parte del terreno Foto weather.gov

Dos décadas después, la amenaza que persiste en la isla de Alabama

El alcalde de la isla de Dauphin, Jeff Collier, señaló que incluso tormentas menores provocan daños significativos en el lugar. En algunos sectores, los residentes continúan con los pagos de impuestos por terrenos que ya se encuentran sumergidos bajo las aguas del Golfo de México.

“En esta zona es donde se encuentran la mayoría de esos lotes submarinos”, dijo Collier a CBS News. “Probablemente, haya unas 50 casas en esta zona de la isla”, aseguró mientras recorría el terreno con un equipo del medio local.

También hay otras viviendas cuyos pilotes ya están directamente sobre el agua, lo que convierte a esas construcciones en estructuras vulnerables que podrían colapsar ante el siguiente ciclón de gran magnitud.

A pesar de ello, las casas aún son habitadas y, en temporada, se alquilan a visitantes. No obstante, los informes municipales retomados por el medio local indican que solo es cuestión de tiempo antes de que nuevas marejadas borren más terreno en la isla.

El huracán provocó daños que hoy se estiman en más de US$201 mil millones Foto weather.gov

Proyectos de restauración y financiamiento en Dauphin Island

En los últimos 20 años, se realizaron trabajos de recuperación de playas en distintas secciones de la isla. Uno de los proyectos más recientes utilizó fondos de compensación del derrame de petróleo de Deepwater Horizon. Gracias a esa inversión, fue posible recuperar entre 107 y 122 metros de playa en el extremo oriental de Dauphin Island.

Sin embargo, el mantenimiento en este tipo de islas barrera es un esfuerzo permanente. De acuerdo con testimonios de residentes, en un solo año se puede perder entre 20 y 30 metros de arena debido a la erosión.

“Apenas un año después, ya puedo notar que la arena se ha erosionado. Aun así, fue impactante ver que eso sucediera en tan poco tiempo”, comentó Jillian Fairbanks a CBS News.

Actualmente, se planea una restauración de playas en el sector occidental, con un presupuesto estimado de US$60 millones. La alcaldía busca nuevas fuentes de financiamiento, además de las compensaciones petroleras, para cubrir la totalidad del costo del proyecto, que también incluye los sistemas de drenaje pluvial, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones durante tormentas menores.

Dauphin Island corre el riesgo de desaparecer Foto weather.gov

Medidas complementarias para reducir el riesgo en la isla de Alabama

El alcalde Collier advirtió que los proyectos deben estar acompañados de un plan de mitigación de largo plazo. Para ello, solicitó apoyo al programa federal “Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes” (BRIC, por sus siglas en inglés), que ofrece financiamiento técnico y económico para proyectos de reducción de riesgos.

La idea era contratar a una empresa de ingeniería que elabore un plan integral de defensa frente a huracanes. El municipio estimó que dicho plan podría costar alrededor de US$1,2 millones, con una subvención inicial de US$250 mil.

El programa BRIC fue diseñado para ayudar a comunidades costeras y rurales a prepararse frente a desastres naturales, y en Alabama se consideraba fundamental para mantener proyectos de resiliencia. Sin embargo, su cancelación a nivel federal en 2025 generó incertidumbre en municipios como la isla de Dauphin.

“Si la administración quiere cambiar el programa BRIC por algo diferente, es su derecho. Eso es bueno”, dijo Derrick Hiebert, exfuncionario de FEMA, al medio estadounidense. Aun así, la cancelación dejó en el aire más de 690 proyectos. Los estados del sureste, más expuestos a huracanes, resultaron entre los más afectados por los recortes.

“Estas comunidades esperaban estos fondos, contaban con ellos para estos proyectos de infraestructura a gran escala. Lo que más me duele es saber que algunos, o muchos, podrían no construirse, y que no tienen a quién recurrir para abordarlos”, empatizó Hiebert.

El alcalde remarcó que estas complicaciones de presupuestos amenazan la permanencia de la isla, pero aseguró que de no conseguir la financiación de otra parte, tendrán que afrontarlo ellos mismos. “Así que, de una forma u otra, vamos a poner en marcha nuestro plan”, finalizó.

Una isla en riesgo permanente

La geografía de Dauphin Island la convierte en una barrera natural frente al Golfo de México. Su ubicación la expone a marejadas ciclónicas, erosión acelerada y elevación progresiva del nivel del mar. Estas características provocaron que la isla cambie de forma y extensión en distintas épocas, pero el paso de Katrina aceleró el proceso.

Hoy, con aproximadamente 1778 residentes permanentes, según el censo de 2020, la comunidad enfrenta un futuro incierto. El turismo sigue como un componente económico, pero cada temporada de huracanes trae consigo la amenaza de nuevos daños.

Collier señaló que, sin intervenciones constantes de restauración y proyectos de infraestructura costosa, la desaparición parcial o total de la isla es un escenario posible en las próximas décadas.