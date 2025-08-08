A cuánto cotiza la onza de oro en EE.UU. hoy, 8 de agosto: ¿por qué se disparó el precio?

Esta semana, los precios del oro en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico, con los futuros para diciembre que subieron hasta los US$3534,10 por onza troy. Esta cifra marcó un nuevo techo para el mercado, luego de los aranceles a la importación de lingotes de un kilo y 100 onzas impuestos reciente por el gobierno de Donald Trump. El precio spot, en cambio, se ubicó en US$3386,63.

El impacto de los aranceles sobre los lingotes

El jueves, el Financial Times reveló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ordenó clasificar los lingotes de 1 kilo y de 100 onzas bajo un nuevo código aduanero sujeto a tarifas más altas. La carta que confirma la decisión lleva fecha del 31 de julio.

El valor del oro superó los US$3500 en Nueva York y marcó un nuevo récord para los futuros de diciembre Getty Images

La medida afecta directamente a Suiza, principal centro de refinación del mundo y uno de los exportadores más importantes de oro hacia Estados Unidos. Se trata de una nueva acción comercial en la estrategia arancelaria que impulsa el presidente Trump.

En la misma semana, Washington aplicó aranceles del 39% sobre exportaciones suizas, lo que generó reacciones en cadena en los mercados internacionales. Analistas advierten que estas decisiones podrían extender la volatilidad en el corto plazo.

¿Problemas con la brecha entre precios spot y futuros?

Un informe de NBC News detalló que la diferencia entre futuros y spot superó los US$100, un margen inusual en este tipo de cotizaciones. Según Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades, si los aranceles se mantienen, es probable que los precios spot se ajusten hacia arriba.

Los precios spot en Londres se consolidan como la referencia confiable que muestra “cuál es el valor real del oro”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de Saxo Bank. Sin embargo, para salir del rango de oscilación que domina desde abril, Hansen considera necesaria una ruptura por encima de los US$3450.

La diferencia entre precios futuros y spot superó los US$100, según NBC News y analistas del mercado Freepik

Expectativas sobre la Reserva Federal y el mercado del oro

Según The Wall Street Journal, el oro recibió un impulso adicional por la expectativa de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los datos laborales débiles generaron una probabilidad del 89% de recorte en septiembre, según la herramienta FedWatch.

Este escenario monetario se vincula directamente con el repunte del oro, ya que los inversores anticipan un entorno de menor rentabilidad para activos tradicionales. La caída de bonos y la leve suba del dólar frente a otras monedas consolidaron al metal como refugio ante la incertidumbre económica global.

Trump redobla su estrategia comercial

En paralelo al avance del oro, la decisión de Trump de nombrar al economista Stephen Miran en la Junta de la Reserva Federal suma otro elemento de tensión. Miran reemplaza a Adriana Kugler y se espera que influya en la política monetaria de los próximos meses.

Trump también presionó por la salida del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, quien se mantuvo en el cargo con respaldo del directorio. Estos movimientos federales refuerzan la impronta intervencionista del gobierno en sectores estratégicos y sacuden la estabilidad de los mercados.

El nombramiento de Stephen Miran como nuevo gobernador de la Reserva Federal aumenta la tensión en los mercados Alex Brandon - AP

Otros metales y panorama general

Mientras el oro registra subas constantes, en otros mercados:

La plata al contado se mantuvo estable en US$38,31 por onza.

al contado se mantuvo en por onza. El platino cayó un 0,5 % a US$1326,91 .

cayó un % a . El paladio descendió un 2,3%, hasta US$1124,93.

El mercado sigue atento a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y países afectados por las nuevas tarifas. Suiza, Brasil e India ya exploran acuerdos alternativos.