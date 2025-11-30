A dos horas de Nueva York: la estación de “snow tubing” más grande de EE.UU. para deslizarse por colinas de nieve

Las vacaciones de invierno y la época navideña se pueden disfrutar de una manera distinta. A tan solo dos horas de Nueva York, se encuentra un destino ideal para quienes buscan adrenalina y diversión familiar. Se trata de la estación de snow tubing más grande de Estados Unidos, que ofrece un sinfín de colinas nevadas y emocionantes pistas para deslizarse a bordo de un neumático inflable.

La estación de snow tubing más grande de EE.UU. a dos horas de Nueva York

En el corazón de las montañas Poconos, en Pensilvania, el Blue Mountain Resort combina la adrenalina del snow tubing con la máxima comodidad. La estación cuenta con remontes de última generación y pistas diseñadas para minimizar las esperas. Además, ofrecen descensos variados, ideales para principiantes y expertos, según Secret NYC.

Desde la página oficial de Blue Mountain Resort señalan que se trata del parque de tubing más grande del país, que cuenta también con telesillas Magic Carpet. Este lugar ofrece snow tubing individual o doble y permite deslizarse por más de 55 carriles.

Además, los visitantes podrán elegir entre una experiencia Sonic diurna o nocturna para disfrutar de una aventura inolvidable.

El precio de las entradas para el snow tubing ronda entre US$30 y US$50 por persona, aunque para poder acceder, los huéspedes deben tener al menos 3 pies (91 centímetros) de altura para poder disfrutar de las atracciones, pero no hay restricciones de edad ni peso.

El Sonic Snow Tubing al atardecer es una experiencia con música y luces, que hará una estadía única (Ski Blue Mountain Resort)

Por otra parte, los visitantes pueden aprovechar las promociones disponibles en la web, que incluyen cuatro entradas para snow tubing por US$119. La oferta está disponible del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2025.

Las sesiones de snow tubing duran de dos a tres horas y se realizan de 17.00 a 21.00 hs, los jueves, viernes, sábados, y domingos. A excepción de los días festivos que cuentan con un horario especial de 9.00 a 2100 hs, informó Pocono Mountains.

Se aconseja llegar al menos media hora antes del inicio de la sesión, ya que el snow tubing se encuentra en la zona del valle de la montaña.

Cuáles son las principales atracciones del Blue Mountain Resort

Tubing y espectáculos de luces al anochecer

Los visitantes podrán disfrutar del tubing clásico durante el día, y del sonic snow tubing al atardecer, una experiencia animada con música y espectáculos de luces. Estas atracciones fueron destacadas por el sitio USA Today, el cual nominó el sitio para sus premios 10Best Readers’ Choice Awards.

Los espectáculos sonic snow tubing comienzan a partir de las 17.00 hs. Allí las personas podrán descender por las pistas que combinan luces, música y un ambiente festivo que hace brillar la noche invernal.

El lugar ofrece snow tubing individual o doble y permite deslizarse por más de 55 carriles (Ski Blue Mountain Resort)

Après Snow Tubing

Para descansar de la acción, los visitantes pueden relajarse en la zona Après Snow Tubing, para la que no se necesita entrada. Allí podrán disfrutar de fogatas, food truck, servicio de bar y cafetería, y una vista perfecta de las colinas de tubing más grandes de EE.UU.

Es el lugar ideal para relajarse, reponer fuerzas y seguir sintiéndose parte de la acción invernal, informaron desde Blue Mountain Resort.

Además de la acción en la nieve, el resort brinda acogedoras cabañas, cálidos cafés y miradores panorámicos perfectos para recargar energías y disfrutar del paisaje invernal.

Cómo llegar al Blue Mountain Resort desde Nueva York

El complejo es fácilmente accesible tanto en coche como en transporte público.

Aquellos visitantes que viaje en auto deben saber que el complejo se encuentra a dos horas de Nueva York, situado en 1660 Blue Mountain Drive, Palmerton, Pensilvania, con aparcamiento gratuito disponible tanto en el Summit Lodge como en el Valley Lodge, consignó Secret NYC.

Los visitantes que deseen tomar un autobús deberán subirse al Martz Bus desde la Autoridad Portuaria de Nueva York hasta Brodheadsville (Pensilvania), y luego seguir hasta el complejo en taxi.