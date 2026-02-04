A qué hora es el Super Bowl 2026 en Estados Unidos: transmisión en vivo del Este, Centro y Pacífico

El Super Bowl LX se llevará a cabo el próximo domingo, donde los Seattle Seahawks y New England Patriots buscarán llevarse el trofeo Vince Lombardi. La transmisión en directo desde el Levi’s Stadium, tendrá un alcance nacional y conectará simultáneamente a la costa Este, la región Central y la zona del Pacífico.

A qué hora es el Super Bowl 2026 en EE.UU.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 8 de febrero y comenzará oficialmente a las 15.30 hs (tiempo del Pacífico), 17.30 hs (tiempo central) y 18.30 hs (tiempo del Este) en los Estados Unidos.

El campo del Levi's Stadium está listo para el Super Bowl LX en Santa Clara, California (AP Foto/Jeff Chiu) Jeff Chiu - AP

En la 60.ª edición del Super Bowl, el show de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny y el espectáculo contará además con la participación de otros artistas, como Green Day, que animarán la jornada en la gran final de la NFL.

Cómo seguir en vivo el Seattle Seahawks vs. New England Patriots

El Super Bowl 2026 se transmitirá a nivel nacional en Estados Unidos por la cadena NBC, e incluye la cobertura en español a través de Telemundo, para cubrir todas las zonas horarias (Este, Centro y Pacífico). La transmisión también estará disponible en plataformas de streaming como Peacock, señaló Dallas News.

El Super Bowl tendrá lugar el próximo 8 de febrero y se transmitirá a nivel nacional por la cadena NBC (Archivo) Gemini

El escenario para el Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que se verán las caras en una final que promete ser histórica. Ambas franquicias sellaron su pasaporte a California tras sobrevivir a las finales de conferencia que se definieron por márgenes mínimos, de acuerdo con el portal oficial de la NFL.

Mientras los Seahawks se coronaron al superar a Los Ángeles Rams con un ajustado 31-27 en una remontada de último minuto, los Patriots demostraron su temple en la AFC al vencer a los Denver Broncos por un cerrado 10-7, en lo que fue una auténtica batalla defensiva.

Quiénes son los artistas que estarán presentes en el Super Bowl 2026

La NFL contará con un despliegue artístico de gran altura para celebrar sus seis décadas como el evento deportivo más esperado del año. La jornada comenzará con una presentación a cargo de la legendaria banda Green Day, quienes encabezarán la ceremonia inaugural.

El show de medio tiempo estará a cargo del puertorriqueño Bad Bunny (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss� - Invision�

Luego de su aparición, los artistas que continuarán con la programación antes del inicio del partido serán, según informó la liga:

Charlie Puth, quien será el encargado de interpretar el himno nacional.

quien será el encargado de interpretar el himno nacional. Brandi Carlile , quien cantará America the Beautiful".

, quien cantará America the Beautiful". Coco Jones estará a cargo de cantar Lift Every Voice and Sing.

El show del entretiempo tendrá como protagonista a Bad Bunny, una de las figuras musicales más influyentes a nivel global. Se espera que el intérprete boricua haga un recorrido por diferentes etapas de su trayectoria musical con sus más grandes éxitos, entre los que se podrían encontrar canciones como:

Titi Me Preguntó del álbum Un Verano Sin Ti (2022).

del álbum Un Verano Sin Ti (2022). DTmF del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025).

del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025). Me porto bonito de Un Verano Sin Ti.

de Un Verano Sin Ti. Dákiti del álbum El Último Tour del Mundo (2020).

del álbum El Último Tour del Mundo (2020). Soy peor , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. Diles , sencillo estrenado en 2016.

, sencillo estrenado en 2016. Chambea , sencillo estrenado en 2017.

, sencillo estrenado en 2017. Acho PR , del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023).

, del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023). PFKR , del álbum YHLQMDLG (2020).

, del álbum YHLQMDLG (2020). Yo Perreo Sola , del álbum YHLQMDLG.

, del álbum YHLQMDLG. I like it , del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019).

, del álbum Invasion of Privacyde Cardi B (2019). Callaíta , del álbum Un Verano Sin Ti.

, del álbum Un Verano Sin Ti. Baile inolvidable, de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Para la presentación de Benito Antonio se espera que haya invitados sorpresa. Aunque aún no hay nada confirmado, los rumores apuntan a que algunos de los famosos que acompañarían al Conejo Malo en su “fiesta latina” podrían ser Karol G, Rosalía, Drake y Cardi B.