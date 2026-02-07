A qué hora es el Super Bowl 2026 y el show de medio tiempo de Bad Bunny este domingo en EE.UU.

Este domingo 8 de febrero tendrá lugar en Estados Unidos uno de los eventos deportivos más importantes del año: el Super Bowl LX. El evento comenzará a las 18.30 (hora del este) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, mientras que el show de medio tiempo estará encabezado por el artista latino Bad Bunny.

Super Bowl 2026: a qué hora será la final de la NFL y el show de Bad Bunny

El Super Bowl LX se celebrará el próximo domingo en el Levi’s Stadium. El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks comenzará a las 18.30 (hora del este). Por su parte, el half time show iniciaría luego de que concluyan los primeros dos cuartos, lo que podría ser entre una hora o dos después de que los jugadores entren al campo.

El Super Bowl se celebrará este domingo en el Levi's Stadium en California Levi's Stadium

De acuerdo con CBS Sports, el tiempo exacto que pasará entre el inicio del juego y el comienzo del espectáculo de Bad Bunny depende de diversos factores como la cantidad de paradas del reloj, el número de penalizaciones y el número de lesiones que se producen.

Con estos factores, el show de medio tiempo podría empezar en algún momento entre las 19:30 hs y las 21 hs (hora del este).

Cómo ver el show de medio tiempo de Bad Bunny este domingo en el Super Bowl

Las personas que compraron su entrada podrán disfrutar del espectáculo de medio tiempo desde el estadio. En tanto, las personas que no asistan al recinto también tendrán la oportunidad de observarlo en vivo. El evento deportivo será transmitido por NBC y por el servicio de streaming Peacock.

Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl entre las 19:30 hs y las 21 hs (hora del este)

Además de Bad Bunny, también participarán otros artistas. El comité anfitrión de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) designó para la apertura al grupo de rock Green Day. Para celebrar el 60° aniversario del Super Bowl, la banda que se formó en una subregión del área de la Bahía de San Francisco se presentará a partir de las 18 hs (hora del este).

Además, el cantautor Charlie Puth subirá al escenario antes del inicio del evento para cantar The Star-Spangled Banner. También participará Brandi Carlile, que interpretará America the Beautiful, y Coco Jones, con Lift Every Voice and Sing.

La polémica en torno al show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Al margen del enfrentamiento deportivo, las miradas del público aguardarán la presentación de Bad Bunny debido al contexto político que hay detrás. El cantante, nacido en Bayamón, Puerto Rico, estuvo en el centro de la polémica desde que se expresó en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Antes de llegar a un acuerdo con la NFL, había afirmado que no realizaría shows en Estados Unidos a causa de las intensas redadas migratorias.

Luego de que lo anunciaran como la figura principal del espectáculo de medio tiempo, el presidente Donald Trump, quien había asistido al evento el año pasado en Nueva Orleans, reveló que no estará presente en el Levi’s Stadium. Para argumentar su postura, citó la distancia del juego desde la costa este y la selección de los artistas musicales.

La semana pasada, el mandatario republicano criticó al artista puertorriqueño y a la organización de la NFL. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”, manifestó en declaraciones citadas por New York Post.

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny se da en medio de sus intercambios con Donald Trump por las redadas del ICE en EE.UU. Bad Bunny Getty Images via AFP

Por su parte, Bad Bunny volvió a apuntar contra el ICE en el discurso de aceptación de los premios Grammy. “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir ‘ICE Out’”, enfatizó desde el escenario.

En esa línea, continuó luego: “El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único más poderoso es el amor. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia y hay una manera de hacerlo: con amor".

En este contexto, el comité organizador del evento aclaró en un memorando citado por The Washington Post que no habrá agentes del ICE en el área.