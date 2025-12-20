A quiénes deja en el camino Elon Musk para convertirse en el empresario más rico de la historia

La fortuna de Elon Musk sigue en ascenso. Según el Bloomberg Billionaires Index, al 17 de diciembre de 2025 su patrimonio neto alcanzó los 648 mil millones de dólares, cifra que lo coloca como el empresario más rico de la historia. El monto lo ubica muy por encima del segundo en el ranking, Larry Page, cofundador de Google y cuya fortuna es de US$265 mil millones.

El increíble número que alcanzó la fortuna de Elon Musk

De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, el salto en la riqueza de Musk se produjo tras una jornada financiera favorable que disparó su patrimonio en US$168 mil millones en un solo día.

Una operación aislada hizo que la fortuna de Elon Musk de un salto que lo colocaron muy por encima del resto de millonarios del mundo CHIP SOMODEVILLA - POOL

El movimiento lo convirtió en la primera persona en superar la barrera de los US$600 mil millones, de acuerdo con Fortune.

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada y dirigida por Musk, alcanzó una valuación de US$800 mil millones tras una venta interna de acciones. Ese movimiento convirtió a la compañía aeroespacial en la empresa privada más valiosa del mundo.

Musk posee el 42% de la firma, una participación valuada en US$317 mil millones, que fue determinante para explicar el salto histórico de su fortuna personal.

Una operación económica de SpaceX hizo que Musk se vuelva en la persona más rica de la historia X (@SpaceX)

Aunque Musk ya era el hombre más rico del planeta, la nueva valuación amplió una brecha que otros multimillonarios no lograron seguir.

Larry Ellison, cofundador de Oracle, llegó a desplazarlo brevemente del primer puesto este año, pero luego perdió US$34.000 millones.

Incluso Larry Page, cofundador de Google y segunda persona más rica del mundo, queda muy por detrás con un patrimonio de US$265 mil millones, menos de la mitad de lo que acumula Musk.

En 12 años, Musk acumuló más de 600 mil millones de dólares

La magnitud actual del patrimonio de Musk contrasta con sus comienzos dentro del mismo índice de millonarios. Cuando Bloomberg lo incorporó por primera vez en 2013, su fortuna era de US$4000 millones.

El siguiente gran hito llegó en 2020, al superar los US$100 mil millones impulsado por la escalada bursátil de Tesla. Desde entonces, en apenas cinco años, su riqueza se multiplicó por seis, con un ritmo de crecimiento anual cercano a los US$100 mil millones.

Dónde concentra Elon Musk la mayor parte de su fortuna

Aunque Musk fundó o impulsó múltiples compañías como Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company, además de la compra de Twitter (hoy X) por US$44.000 millones en 2022, su riqueza está altamente concentrada.

Una de las razones de su fortuna se debe a que es el fundador de Tesla, donde cuenta con un 12% de participación Chris Carlson - AP

La mayor parte proviene de su 12% de participación en Tesla y de su 42% en SpaceX. A eso se suma su 33% en XAI Holdings, valuada en alrededor de US$105.000 millones tras la fusión de X con la startup de inteligencia artificial xAI, según Bloomberg.

Un factor adicional terminó de blindar su liderazgo es el paquete de compensación aprobado por los accionistas de Tesla en noviembre. Se trata de un plan a 10 años, valuado en casi US$1000 millones y que podría elevar su participación en Tesla del 12% actual a cerca del 25%.