Volantazo de Elon Musk: el guiño del dueño de Tesla a Trump que podría bajar el precio de sus autos en EE.UU.

Elon Musk planea obligar a todos los proveedores de Tesla a que no utilicen componentes importados desde China para fabricar sus autos en Estados Unidos. El objetivo del magnate es que los vehículos sean elaborados con autopartes nacionales, lo que se reflejaría directamente en una importante disminución en los precios.

Autos fabricados solo con componentes estadounidenses: en qué consiste la medida de Musk en Tesla

Según informó The Wall Street Journal, Musk ya ha reemplazado algunos componentes fabricados en China por otros que fueron realizados en Estados Unidos. Sus intenciones son cambiar todos los demás componentes por otros fabricados fuera de China en el próximo año o dos.

Elon Musk quiere que sus proveedores dejen de utilizar componentes chinos para fabricar los autos de Tesla Matt Rourke - AP

La fuente indicó que los ejecutivos presentaron ciertas dificultades con las fluctuaciones arancelarias en el marco de la disputa comercial del presidente Trump con el país asiático, y esto complicó las estrategias de precios.

De acuerdo con otro informe de Reuters, basado en datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, las ventas de vehículos eléctricos fabricados en China por Tesla cayeron un 9,9% hasta las 61.497 unidades en octubre, con respecto al año anterior. Mientras tanto, la producción del Model 3 y del Model Y en su planta de Shanghai, incluidas las exportaciones, cayó un 32,3% desde septiembre 2025.

En ese sentido, Musk mantuvo cierta cautela durante todo el año al aumentar el abastecimiento norteamericano para sus fábricas en medio de las cruzadas arancelarias.

China ha sido una importante fuente de piezas y materias primas para los fabricantes locales, pero la disputa comercial llevó a los líderes estadounidenses a replantearse esa dependencia y apostar cada vez más a los productos elaborados en el territorio norteamericano.

Con la decisión de Musk, los autos Tesla bajarían de precio en Estados Unidos tesla.com

Las ventas de Tesla en China se desploman a niveles históricos

De acuerdo con Reuters, el nivel de las ventas de Tesla en China en octubre fue el más bajo de los últimos tres años. Según este reporte, los parámetros no mejoraron con el lanzamiento del Model YL, una versión de seis plazas y mayor distancia entre ejes de su SUV Model Y, que hasta ahora está solo disponible en la nación oriental.

Este desempeño incluso se sumó en el mes pasado a otros países europeos como Alemania, España, Países Bajos y las naciones nórdicas, lo que significó otra señal de las dificultades que presenta la compañía en el Viejo Continente.

China es el país con más demanda de autos Tesla después de Estados Unidos

Uno de los motivos de la caída habría sido el debilitamiento de la confianza del consumidor tras la disminución de los subsidios gubernamentales y las exenciones fiscales, según los reportes citados por The Wall Street Journal.

Elon Musk participó de una reunión histórica en la Casa Blanca junto a Trump

El martes por la noche, el magnate fue uno de los invitados de lujo a una cena en la Casa Blanca a la que asistieron varias celebridades. También estuvieron Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol portugués; Tim Cook, director ejecutivo de Apple; y Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés).

Elon Musk fue invitado a una cena en la Casa Blanca BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El principal motivo de la reunión, según informó el propio ente gubernamental, fue el encuentro con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, con quien Trump estableció nuevos compromisos de inversión.

Al tiempo, llegaron a una serie de acuerdos históricos. “Profundizan la alianza estratégica entre Estados Unidos y Arabia Saudita, amplían las oportunidades de empleos estadounidenses bien remunerados, fortalecen las cadenas de suministro críticas y refuerzan la estabilidad regional, todo ello poniendo en primer lugar a los trabajadores, la industria y la seguridad estadounidenses”, explicó la autoridad.