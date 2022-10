A sus 57 años, Elizabeth Hurley se robó todos los elogios con un nuevo video en Instagram

Elizabeth Hurley se ha posicionado dese hace años como una de las mujeres más admiradas del mundo del entretenimiento, tanto por sus trabajos como modelo y actriz como por sus habilidades empresariales.

Además de haber creado su propia empresa de trajes de baño, Hurley ha demostrado siempre su gusto por modelar sus diseños. A sus 57 años, acaba de publicar en redes uno de esos videos promocionales, generando un sinfín de reacciones y elogios de sus seguidores.

La británica publicó un clip en el que se le ve con un traje de baño de dos piezas en color amarillo, de su marca de bikinis y trajes de baño Elizabeth Hurley Beach. El objetivo era promocionar además una línea de productos para el cuidado de la piel, por lo que el escenario perfecto fue una piscina. El video lo acompañó con la descripción: “Adiós verano”, mientras lucía una piel sana y bronceada en las imágenes.

Elizabeth Hurley promocionó su marca de trajes de baño

Respecto a su look, se trataba de una clásica bikini: el sostén estaba enmarcado en forma de triángulo y era de doble atadura, además de que tenía un elástico para ajustarlo a la medida. A lo largo de la grabación, la actriz y empresaria deslumbró con su característica melena, en tonos castaños y dorados.

Su maquillaje era bastante suave pero contundente en el área de la mirada, resaltando su ojos verde agua. En otros fragmentos de video también utilizó unas gafas de sol cuadradas, con armazón de color azul cobalto de la colección de Elton John.

Hurley demostró con este nuevo video que la lesión de tobillo que sufrió a inicios de año durante una sesión de modelaje quedó atrás. Ahora disfruta de su vida y de su trabajo como lo ha hecho siempre a lo largo de su carrera.

Los elogios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, principalmente los de quienes la felicitaron por mantenerse saludable y activa a sus 57 años con comentarios como: “Soy gay y no puedo dejar de mirarte”, “Sigue siendo una de las mujeres más hermosas del planeta”, “Tuve que verlo dos veces porque disfruté mucho la primera”, “Eres la mujer más hermosa del mundo”.

Elizabeth Hurley suele promocionar ella misma los trajes de baño de su marca Captura Instagram

El secreto de “belleza eterna” de Elizabeth Hurley

En algún momento la artista fue cuestionada sobre cuál era su secreto para lucir siempre fantástica y ella dijo que en realidad no cuidaba su alimentación de una forma específica. Su dieta consiste en prescindir de los alimentos chatarra y de los productos procesados y de mantearse hidratada y activa todo el día.

“No hago mucho ejercicio fijo, pero soy muy activa y corro todo el día. Disfruto de los pilates, aunque no lo hago con la suficiente frecuencia... Rara vez me salto el desayuno y siempre almuerzo, pero cuanto más ligera sea la cena, mejor. Trato de hacer todo lo posible para comer una manzana como refrigerio en lugar de una galleta y siempre comienzo el día con un par de tazas de agua caliente”, reveló la modelo en declaraciones citadas por la revista Clase.

LA NACION