La actriz Jana Kramer habló de la traumática relación con su exmarido violento: “Me iba a matar”

Jana Kramer se sinceró y compartió con sus fans lo más duro que tuvo que vivir cuando era joven y que la obligó a ocultar durante mucho tiempo y detrás de una gran sonrisa, los moretones, golpes y rasguños que su pareja le hacía.

La actriz de One Tree Hill y cantante de música country hizo una publicación en redes sociales donde reveló que estuvo a punto de “morir estrangulada” a manos de ese hombre, quien se terminó suicidando varios años después de esa relación.

En el marco del Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en Estados Unidos, la actriz decidió alzar la voz para evidenciar el difícil camino que atraviesa una víctima. Fue a través de una tierna fotografía en la que ella aparece sentada en las piernas de su madre y ambas sonríen.

“Esta es una foto muy difícil de mirar para mí. Uno podría ver esto y fijarse en dos caras sonrientes. Una hija con su mamá, pero lo que había debajo de la sonrisa es algo de lo que todavía me cuesta hablar hoy”, comenzó diciendo su relato.

La cruda publicación de Jana Kramer sobre su violento primer marido @kramergirl/Instagram

“No recuerdo las excusas que le dije a la gente cuando volé a casa para escapar de mi abusador sobre los cortes y rasguños en mi hombro y brazos o por qué me dolían las costillas, pero cuando miro esta foto es todo lo que veo. Veo a una chica rota que estaba semanas antes atrapada en el suelo mientras el hombre que me ‘amaba’ me estaba estrangulando diciendo que iba a matarme”, expresó en la conmovedora publicación.

Además de brindar detalles íntimos acerca de la relación violenta que tuvo con su ex, Michael Gambino, exhortó a todas las personas que sufren lo mismo a pedir ayuda.

En esa línea, admitió que por varios instantes ella sintió que era “merecedora” de los malos tratos, razón por la que no se atrevía a hablar públicamente de lo sucedido. Lanzó un mensaje para animar a las víctimas a denunciar y no quedarse calladas, además de exhortarlas a acudir a la fundación que ella misma creó, Safe Horizon, dedicada a apoyar a las sobrevivientes de violencia doméstica.

Las tormentosas relaciones de Jana Kramer

La actriz y cantante se casó por primera vez en 2002 con Michael Gambino tras apenas dos semanas de noviazgo, según ella misma le contó a la revista People. Con el paso del tiempo, su por entonces marido comenzó a mostrar toda su faceta violenta en un in crescendo que terminó con un severo episodio en 2004: Gambino la estranguló hasta dejarla inconsciente y ensangrentada afuera de su casa.

Tras la denuncia y el juicio, el hombre fue condenado a seis años de prisión por intento de asesinato en contra y salió en libertad en 2010. Sin embargo, dos años más tarde se suicidó.

Jana Kramer creó una fundación para ayudar a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica @kramergirl/Instagram

Al tiempo, ella contrajo nuevamente matrimonio con Johnathon Schaech, de quien se separó solo 12 días después por razones desconocidas. Su tercer matrimonio fue con Mike Caussin, con quien comparte dos hijos, pero recientemente se divorció tras acusarlo de adulterio.

No es la primera vez que Jana habla acerca del maltrato en las relaciones. Reconoció que después de su primer vínculo violento, continuó con esos patrones hasta que finalmente cayó en la cuenta de que no se merecía ser maltratada de ninguna forma y comenzó a trabajar para cambiar por completo su entorno.

LA NACION