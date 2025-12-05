Abbott emite una orden de alerta para que “suspendan inmediatamente el uso” de estos detectores de glucosa

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia sobre un “problema potencialmente de alto riesgo” vinculado al mal funcionamiento de ciertos sensores de glucosa de la empresa Abbott Diabetes Care.

Los riesgos para la salud por el problema de los detectores de glucosa Abbott

La alerta, emitida este martes 2 de diciembre por la agencia de salud de Estados Unidos, recomienda a las personas que tengan estos dispositivos que “suspendan inmediatamente” su utilización.

La FDA detalló que el problema está en los sensore de glucosa FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus freestyle.abbott

Se trata de los sensores FreeStyle Libre3 y FreeStyle Libre3 Plus, que habrían arrojado informes equivocados de glucosa baja.

“Si no se detectan, las lecturas incorrectas de glucosa baja durante un período prolongado pueden llevar a decisiones de tratamiento erróneas para las personas con diabetes, como la ingesta excesiva de carbohidratos o la omisión o el retraso de las dosis de insulina”, destacó el sitio web de la empresa.

Además, la FDA y la empresa Abbott advirtieron que también “pueden suponer graves riesgos para la salud, incluyendo posibles lesiones o la muerte, u otras complicaciones menos graves”.

Hasta el 14 de noviembre, la empresa reportó estos incidentes potencialmente relacionados con el problema de sensores de glucosa:

736 lesiones graves: 57 de ellos en EE.UU.

57 de ellos en EE.UU. Siete fallecimientos: todos fuera del país norteamericano.

Estos dispositivos están diseñados para monitorear de manera continua la glucosa en personas mayores de cuatro años con diabetes, con el objetivo de “detectar tendencias, rastrear patrones y ayudar en la detección de hiperglucemia e hipoglucemia”.

Los dispositivos sirven para controlar los niveles de glucosa en sangre Abbott

Qué deben hacer los pacientes afectados por el problema de los detectores de glucosa Abbott

La compañía Abbott informó que se ha comunicado con distribuidores, profesionales de la salud y clientes afectados mediante cartas con instrucciones sobre cómo proceder ante el mal funcionamiento de los dispositivos.

Los usuarios pueden verificar si su sensor forma parte del retiro mediante el número de serie. Para ello, deberán revisar la etiqueta en la parte inferior del aplicador o en la caja del sensor.

En caso de que así sea, deben seguir la lista completa de pasos proporcionada por Abbott para solicitar un reemplazo y asegurar un monitoreo confiable.

En tanto, estos son los pasos a seguir para quienes lo utilicen a través de una aplicación, o bien desde el dispositivo de monitoreo de la empresa:

En la app FreeStyle Libre 3: ingresar al menú principal, elegir la opción “Acerca de la pantalla” y revisar el apartado “Últimos tres sensores”, donde aparece el número de serie del sensor

ingresar al menú principal, elegir la opción “Acerca de la pantalla” y revisar el apartado “Últimos tres sensores”, donde aparece el número de serie del sensor En la aplicación Libre : desde el menú inferior, seleccionar “Perfil” y luego “Acerca de”. Allí se encuentra el número de serie del sensor.

: desde el menú inferior, seleccionar “Perfil” y luego “Acerca de”. Allí se encuentra el número de serie del sensor. Lector FreeStyle Libre 3: se puede visualizar en el menú de configuración. Hay que seleccionar “Estado del sistema” y luego “Información del sistema”.

Los pacientes que deben monitorear sus niveles de glucosa deben saber todo sobre la advertencia de la FDA

Los números de serie afectados fueron compartidos a través de un documento Excel que difundió la FDA en su advertencia.

Cuántos pacientes de EE.UU. se ven afectados por el fallo de los dispositivos Abbott

De acuerdo a la agencia de salud, la alerta afecta a aproximadamente tres millones de sensores distribuidos en todo Estados Unidos.

La acción de la FDA busca prevenir más incidentes mientras se corrige el problema y se asegura que los dependientes de insulina administrada reciban información clara y rápida sobre el riesgo.