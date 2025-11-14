Actualización de la tabla de posiciones y grupos de las eliminatorias Concacaf en noviembre 2025

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 para las selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entra en la recta final. Es que falta solo una fecha para que concluya la tercera ronda de las eliminatorias y se conozcan los clasificados al Mundial.

Grupo por grupo: así está la tabla de posiciones de las eliminatorias Concacaf

A 209 días de que comience el Mundial 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, las selecciones de la Concacaf afrontan la última jornada para definir los clasificados al certamen internacional.

Se definen los últimos cupos para el Mundial de la FIFA 2026

De acuerdo a lo que detalla el sitio oficial de la Concacaf, así está la tabla de posiciones, grupo por grupo:

Grupo A:

Surinam: 6 puntos (+5 de diferencia de gol)

Panamá: 6 puntos (+2)

Guatemala: 5 puntos (-1)

El Salvador: 3 puntos (-6)

Grupo B:

Curazao: 10 puntos (+10)

Jamaica: 8 puntos (+8)

Trinidad y Tobago: 5 puntos (+1)

Bermudas: 0 puntos (-19)

Grupo C:

Honduras: 8 puntos (+3)

Costa Rica: 6 puntos (+1)

Haití: 5 puntos (+2)

Nicaragua: 1 punto (-6)

En cuanto a la clasificación, las tres selecciones que ganen sus respectivos grupos y terminen primeras tendrán un lugar asegurado en el Mundial 2026.

En tanto, las dos mejores segundas pasarán al repechaje (playoffs). En esa instancia, participarán una selección de Conmebol, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África), una de la OFC (Oceanía) y las dos mencionadas de Concacaf.

Esa repesca se llevará a cabo en marzo de 2026. El formato consiste en dos semifinales en las que se enfrentarán los cuatro peores ubicados en la clasificación mundial de la FIFA. Los dos ganadores jugarán contra los dos mejores posicionados en el ranking. Las selecciones que resulten vencedoras de esos choques conseguirán su boleto a la Copa del Mundo.

Honduras cayó 2 a 0 con Nicaragua en la última fecha de la FIFA Concacaf

Los partidos de la Concacaf que se disputaron en noviembre

Este jueves 13 de noviembre, se jugó la segunda jornada de las eliminatorias Concacaf. Esta fecha dejó seis partidos repletos de goles. Estos fueron los resultados:

Suriname le ganó 4 a 0 a El Salvador.

Guatemala venció por 3 a 2 a Panamá.

Bermudas perdió de local contra Curazao por 7-0.

Trinidad y Tobago empató 1 a 1 con Jamaica.

Nicaragua se impuso por 2 a 0 frente a Honduras.

Haití consiguió un triunfo ante Costa Rica por 1 a 0.

Se definen los cupos para el Mundial de la FIFA 2026 Web: Fifa.com

Los partidos de la última fecha de las eliminatorias Concacaf: se definen los clasificados

Los encuentros definitorios de las eliminatorias Concacaf están programados para el martes 18 de noviembre de 2025. Según el calendario oficial divulgado por la entidad rectora, todos los partidos comenzarán de forma simultánea.