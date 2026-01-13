Actualizaciones recientes sobre el pago de US$2000 prometido por Trump en EE.UU.
El presidente estadounidense se refirió a cuándo podría hacer el pago estímulo de un dividendo financiado por el cobro de aranceles
En múltiples ocasiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un pago de 2000 dólares para toda la población norteamericana. Los fondos de ese bono provendrían de lo recaudado por los aranceles que impuso la administración republicana. Tras varios meses sin noticias ni medidas concretas sobre el tema, recientemente el mandatario volvió a mencionar esta posibilidad.
Trump volvió a hablar del pago de US$2000 por aranceles en EE.UU.
La medida fue mencionada por el presidente estadounidense en distintas apariciones públicas. Especialmente cuando el tema de los aranceles estuvo en el centro de la agenda, Trump destacó que su aplicación traería beneficios económicos que permitirían dar US$2000 a cada habitante.
Luego se conoció que el pago no aplicaría a personas de altos ingresos. A pesar de las múltiples declaraciones, no se avanzó en ninguna medida concreta que formalizara su distribución ni plazos de pago.
Sin embargo, dos mensajes recientes de Trump reactivaron las expectativas. En primer lugar, en noviembre publicó uno en la plataforma Truth Social. En la publicación, defendió la aplicación de aranceles y apuntó contra los críticos de la medida.
En ese sentido, sobre el final dejó en claro que el bono, que funcionaría como un pago estímulo, aún era viable. "Se pagará un dividendo de al menos US$2000 por persona (¡sin incluir a la gente de altos ingresos!) a todos“, indicó el mandatario.
Además, ese anuncio se alinea con otro mensaje general que quiso dejar Trump sobre 2025. Según USA Today, durante una reunión de gabinete del 2 de diciembre expresó que 2026 será para EE.UU. “la temporada de reembolsos de impuestos más grande de la historia".
“Vamos a dar reembolsos a partir de los aranceles, ya que hemos recaudado literalmente billones de dólares“, remarcó el presidente en esa charla. Aunque no dio montos ni se refirió específicamente al pago de US$2000, sí manifestó que otorgaría un “buen dividendo” para los estadounidenses.
El proyecto de ley que intentó formalizar un pago por aranceles en EE.UU.
Más allá de las declaraciones de Trump, existió una propuesta legislativa que intentó establecer las condiciones para el mencionado dividendo. Fue la American Worker Rebate Act, presentada por el senador Josh Hawley en julio 2025.
A diferencia del monto general de US$2000, la propuesta indicaba el desembolso de entre US$600 y US$2400 para familias estadounidenses. Sin embargo, el proyecto quedó estancado en el Comité de Finanzas y no fue votado en el ámbito legislativo.
Luego de este antecedente, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, aseguró en diálogo con CBS News que cree que Trump enviará una propuesta al Congreso para formalizar el pago de un dividendo por los aranceles.
Trump dijo que el bono de US$2000 por aranceles se pagará “hacia fin de año”
En la declaración más reciente sobre el tema, el presidente estadounidense dio una estimación sobre cuándo podría llegar finalmente el pago estímulo.
Sus expresiones se dieron durante una entrevista con The New York Times. Allí, le recordaron a Trump su anuncio y le consultaron cuándo tenía pensado enviar el pago de US$2000.
Aunque no dio una fecha concreta, el republicano sí reafirmó que EE.UU. estará en condiciones de hacer el pago y dio un estimativo. “El dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los US$2000 en algún momento. Diría que hacia fin de año“, manifestó.
