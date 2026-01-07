Fact Check del pago de estímulo de enero 2026: quiénes cobran el cheque de US$1776 y la aclaración del IRS

En medio de las versiones sobre supuestos pagos de estímulo y otros envíos de dinero del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) en enero, la información oficial es clara. A pesar de múltiples anuncios de Donald Trump sobre fondos destinados a contribuyentes, la única transacción reciente confirmada por Estados Unidos incluye solamente a personal militar.

IRS aclara que no habrá pagos de estímulo ni depósitos en enero

De acuerdo con una recopilación que hizo Fox, los últimos pagos de estímulo por parte del gobierno federal se pagaron en 2021, bajo la administración de Joe Biden. Para volver a hacerlo, se requeriría la aprobación del Congreso.

El IRS no anunció ningún pago a la población de Estados Unidos en general durante enero Unsplash

En lo que refiere a créditos de reembolso de recuperación de 2021, la fecha límite para presentar una solicitud fue el 15 de abril del 2025. Desde entonces, no hubo ninguna extensión.

Sin anuncios oficiales por parte del IRS sobre ninguno de esos dos ítems, también aparecen algunas declaraciones de Trump referidas a envío de fondos financiados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).

Además, en alguna ocasión el presidente republicano también mencionó la posibilidad de un pago universal de US$2000, que se financiaría con lo recaudado gracias a los aranceles.

Sin embargo, ninguna de las dos propuestas avanzó en algo concreto y hasta ahora no hubo información posterior a las declaraciones del mandatario.

El IRS no hizo anuncios oficiales sobre pagos en enero Patrick Semansky - AP

EE.UU. pagará un bono de casi US$1800 a militares

Por fuera de los rumores sobre el IRS, la administración federal del país norteamericano confirmó que enviará un pago de US$1776 a casi 1,5 millones de personas que forman parte del personal militar.

De acuerdo con lo que presentó el Departamento de Guerra estadounidense en su sitio web, el bono tiene como objetivo “agradecerles su servicio militar y conmemorar los 250 años” del ejército estadounidense. Por eso, la cifra fue elegida como algo simbólico.

Trump anunció el desembolso durante una conferencia de prensa el 17 de diciembre, aunque no se especificaron las fechas del envío de los fondos. Algunos militares alcanzados por el bono podrían recibir su pago en enero.

Antes de Navidad, Donald Trump anunció un bono para militares Evan Vucci - AP

La advertencia del IRS para reconocer estafas

En medio de rumores sobre supuesto pagos que no fueron confirmados por la entidad y la expectativa de muchos contribuyentes para obtener fondos extra, el IRS alertó sobre algunos métodos comunes de estafas.

Entre las recomendaciones, la entidad pidió prestar atención a:

Supuestos anuncios de grandes pagos: si la información suena irreal, probablemente lo sea. Lo mejor en cualquier caso siempre será verificar con la fuente oficial, tanto en su sitio web como mediante las redes sociales.

si la información suena irreal, probablemente lo sea. Lo mejor en cualquier caso siempre será verificar con la fuente oficial, tanto en su sitio web como mediante las redes sociales. Los estafadores suelen presentar amenazas: métodos comunes incluyen indicar al contribuyente que necesitan información de inmediato y el invento de una deuda.

métodos comunes incluyen indicar al contribuyente que necesitan información de inmediato y el invento de una deuda. Enlaces de sitios web: páginas que no terminan con “IRS.gov” no son oficiales de la entidad y pueden ser maliciosas. Se recomienda evitar entrar a cualquier enlace sospechoso, ya que puede derivar en un robo de información sensible.

En esa misma línea, la entidad enumeró algunas estafas comunes con las que delincuentes buscan recabar datos de los contribuyentes.