Anuncio: el nuevo cronograma de Donald Trump para recibir el cheque estímulo de US$2000

El presidente Donald Trump volvió a referirse a su idea de un cheque estímulo de 2000 dólares para la población de Estados Unidos. Luego de su anuncio original, que hasta el momento no se concretó, el republicano fue consultado sobre esta posibilidad. En respuesta, sostuvo que el envío de los fondos aún es una propuesta viable y dio una fecha estimada para que se concrete.

Trump dijo que realizará el pago estimulo de US$2000 “hacia fin de año”

El mandatario estadounidense participó de una entrevista con The New York Times, donde habló sobre una amplia variedad de temas. Durante un fragmento de la charla, surgió el recuerdo de esta promesa.

El pago estímulo de US$2000 se sostendría en el dinero recaudado por los aranceles Mark Schiefelbein - AP

La encargada de hacer la pregunta fue la periodista Katie Rogers, quien le recordó a Trump su anuncio: “Prometiste pagos de US$2000 a los estadounidenses sostenidos por los ingresos de los aranceles”. “¿Cuándo hice eso?“, respondió el republicano en primera instancia.

En esa misma línea, señaló un pago reciente de US$1776 que hizo al personal militar estadounidense. Sin embargo, lejos de desentenderse de la cuestión y dar marcha atrás en su anuncio, luego reafirmó que tiene pensado tomar la medida.

Sobre la pregunta de cuándo los estadounidenses recibirán ese pago estímulo, el presidente dio una respuesta vaga. “El dinero que ingresa por los aranceles es tan sustancial que podré pagar los US$2000 en algún momento. Diría que hacia fin de año”, expresó.

Donald Trump dijo que podría pagar el cheque estímulo de US$2000 "hacia fin de año" Unsplash

Aunque no dio una fecha precisa ni realizó un anuncio concreto sobre la medida, con estas declaraciones Trump remarcó que el tema sigue en agenda. Según sus palabras, quienes vivan en EE.UU. pueden esperar el pago estímulo antes de que termine el 2026.

Por ahora, no hay pagos de cheque estímulo confirmados en EE.UU.

En medio de rumores sobre supuestos envíos de fondos programados para el 2026, la información oficial indica que no hay medidas confirmadas. Según una recopilación de Fox, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no anunció ningún pago general.

Además, el envío de fondos estímulo requiere de la aprobación del Congreso, por lo que una medida de ese estilo requeriría de un debate y votación previos. A pesar de esto, en su entrevista Trump también afirmó que podrá pagar los US$2000 incluso sin el apoyo legislativo.

Aunque no dio una fecha precisa, Trump confirmó que el pago estímulo de US$2000 sigue en agenda Alex Brandon - AP

El bono de US$1776 que EE.UU. pagó a militares

Durante su entrevista, el presidente se refirió a este pago. De acuerdo con un anuncio del Departamento de Guerra en su sitio web, se eligió esa cifra simbólica para agradecer al personal su "servicio militar y conmemorar los 250 años” del ejército estadounidense.

La publicación del gobierno estadounidense fue el 18 de diciembre y retomó las declaraciones presidenciales del día anterior, cuando el republicano dio a conocer públicamente el desembolso.

Aunque inicialmente no se comunicó la fecha del denominado “War Dividend”, luego la administración federal confirmó que se emitieron los pagos antes del 20 de diciembre.

De esa manera, las tropas estadounidenses obtuvieron los fondos del bono de reconocimiento unos días antes de la última Navidad. El cálculo oficial fue que casi 1,5 millones de personas recibieron el pago.