Acusaron a Macy Gray y Bette Midler de hacer comentarios transfóbicos y J.K. Rowling lanzó una picante frase

Desde el nombre, el nuevo show de Piers Morgan ofrece un espacio sin censura y ha empezado a generar polémica. El lunes tuvo como invitada a la cantante y actriz Macy Gray, quien expuso su visión sobre qué define a la mujer. Sus comentarios no fueron bien recibidos y le han costado severas críticas que la señalan como transfóbica.

En una parte del programa, ya con la discusión avanzada en otros tópicos, el conductor le preguntó cómo se sentía respecto a las mujeres e hizo énfasis en el conflicto que genera actualmente la definición: “La mayoría de las figuras públicas están demasiado aterrorizadas para decir lo que creen que es una mujer”.

Macy Gray ha sido señalada como transfóbica tras sus comentarios en el show de Piers Morgan

Macy Gray criticó la diversidad de pronombres que son utilizados ahora y sugirió que el concepto de mujer debería sujetarse a lo que indica el diccionario. En respuesta, Morgan abrió el debate sobre la participación de las personas trans en los deportes: “Apoyo todos los derechos trans a la justicia y la igualdad. Pero no donde haya personas nacidas con cuerpos claramente superiores en transición y luego golpeando a las mujeres en su deporte”. Gray estuvo de acuerdo y expresó: “Diré esto y todos me van a odiar, pero como mujer, solo porque cambias tus partes no te conviertes en una mujer. Lo siento”.

La cantante no terminó ahí: “Pero si quieres que te llame ‘ella’, lo haré, porque eso es lo que quieres. Pero eso no te convierte en una mujer, solo porque te llame ‘ella’ y solo porque te operaron”. Morgan la respaldó al decir que “la mecánica del sexo biológico” no puede cambiarse y Macy agregó: “Las mujeres pasan por una experiencia completamente única y la cirugía o encontrarse a sí mismos no cambia eso. Ser una niña es todo un libro épico, ¿sabes? Y no puedes tener eso solo porque quieres ser mujer”.

El tema alcanzó a la escritora J.K. Rowling, quien también ha sido etiquetada como transfóbica, y Gray defendió la libertad de las personas para opinar sin ser señaladas de esa forma. Más tarde, cuando las críticas llegaron a la cuenta de Twitter de la cantante y algunos fanáticos pronosticaron el fin de su carrera, Rowling respondió en defensa: “Hoy parece un buen día para asegurarme de haber comprado todo el catálogo musical de Macy Gray”.

Pero no fue la única en medio de las críticas en días recientes, ya que la actriz Bette Midler tuiteó el lunes: “¡Mujeres del mundo! ¡Nos están despojando de nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas e incluso nuestro nombre! ¡Ya no nos llaman ‘mujeres’, nos llaman ‘personas que dan a luz’ o ‘menstruantes’, e incluso ‘personas con vaginas’! ¡No dejes que te borren! ¡Todos los humanos en la tierra están en deuda contigo!”.

El tuit de la actriz Bette Midler que generó polémica y por el que la llaman transfóbica captura de Twitter - captura de Twitter

Entre las reacciones, hubo algunos comentarios que la apoyaban y otros que se dijeron decepcionados por sus comentarios: “La lucha por los derechos de las mujeres incluye los derechos de las personas trans, los derechos de las personas trans no borran los derechos de las mujeres”, escribió Crystal, un artista drag participante de RuPaul’s Drag Race.

Bette Midler es considerada desde hace años como una importante aliada en la lucha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, un hecho que varios apuntan en sus reacciones y la llaman transfóbica. En un tuit posterior, aclaró que ese comentario no tenía la intención de excluir a nadie sino de señalar el lugar al que históricamente han relegado a las mujeres: “Era sobre la misma vieja m... que las mujeres, todas las mujeres, han estado soportando desde los hombres de las cavernas”.