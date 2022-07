La extravagante cifra que se llevará el ganador de Gran Hermano 2022 en Estados Unidos: el cast completo

A partir de este miércoles por la noche, la audiencia por fin podrá conocer a los 16 invitados que se mudarán al “BB Motel”, con inspiración en Palm Beach, para la temporada 24 de Big Brother Estados Unidos. Los amantes de los reality shows disfrutarán de este estreno de 90 minutos a través de CBS, que mostrará la mudanza en vivo, bajo la presentación de Julie Chen. Con la emoción al límite previa al estreno, al fin se revelaron las ocupaciones y nombres de los participantes.

Este nuevo elenco se enfrentará a múltiples giros y, entre ellos, hay un artista de las Vegas, una hipnoterapeuta, un chef, un estilista personal y muchos más. En esta temporada, no habrá lugar para escapar de las miradas de los espectadores, ya que la casa estará equipada con 94 cámaras HD y 113 micrófonos.

¿Dónde y cuándo ver Big Brother USA?

Además de por CBS, Big Brother también estará disponible en vivo y bajo demanda en Paramount+, las 24 horas y los siete días de la semana. El programa es una producción de Allison Grodner y Rich Meehan para Fly on the Wall Entertainment , en asociación con Endemol Shine North America. El estreno es este miércoles 6 de julio a las 8 de la noche, seguido de The Challenge USA.

A partir del domingo 10 de julio, Big Brother se transmitirá los domingos y miércoles a las 8 de la noche y en vivo los jueves a las 9. Cada semana, alguien será expulsado de la casa y el participante que quede al final se llevará un premio de 750.000 dólares.

Los productores prometieron que esta nueva temporada del programa estaría llena de retos, con un giro para que los espectadores se impacten en el estreno.

Los participantes de Big Brother USA

Alguno de los siguientes 16 participantes destronará al campeón actual, Xavier Prather. Un día antes del regreso, CBS reveló la lista de los invitados, con una edad promedio de 30 años: Paloma Aguilar, una diseñadora de interiores, será la más joven con 22 años, mientras el Terrance Higgins será el de mayor edad, con 47 años.

Ellos son los 16 participantes de la temporada 24 de Big Brother USA

Alyssa Snider, 24, Sarasota, Fla. Representante de marketing.

Ameerah Jones, 31, Westminster, Md. Diseñadora de contenido.

Brittany Hoopes, 32, Austin, Texas. Hipnoterapeuta.

Daniel Durston, 35, Las Vegas. Artista de vegas.

Indy Santos, 31, Los Ángeles. Asistente de vuelo corporativo.

Jazmín Davis, 29, Atlanta. Emprendedor

Joe “Pooch” Pucciarelli, 24, Boca Ratón, Florida. Entrenador de fútbol asistente.

Kyle Capener, 29, Abundancia, Utah. Desempleado.

Joseph Abdin, 24, Lake Worth, Dlorida. Abogado.

Este participante fue anunciado de última hora, en sustitución de Marvin Achi, ingeniero de procesamiento químico de 28 años de Houston.

CBS anunció un cambio de última hora en uno de los invitados a Big Brother USA CBS

Matt Turner, 23, New Bedford, MA. Propietario de una tienda de segunda mano.

Michael Bruner, 28, Rochester, MN. Abogado.

Monte Taylor, 27, oso, DL. Entrenador personal.

Nicole Layog, 41, Fort Lauderdale, Florida. Chef privado.

Paloma Aguilar, 22, San Marcos, CA. Diseñador de interiores.

Taylor Hale, 27, West Bloomfield, MI. Estilista personal

Terrance Higgins, 47, Chicago. Operador de autobús.

Tras disfrutar del programa, los miércoles habrá nuevos episodios de The Challenge: USA, la última entrega de la competencia de MTV que tiene algunos exconcursantes de Big Brother.