Adiós a 21 locales en EE.UU.: la icónica cadena de bistecs que anunció una fuerte reestructuración

Outback Steakhouse cerró 21 locales en Estados Unidos durante octubre de 2025, como parte de un plan de reestructuración de tres años que busca revertir la pérdida de clientes y sostener su posición frente a rivales del sector. La decisión marca un punto de inflexión para la empresa, que intenta modernizar su propuesta en un mercado cada vez más competitivo.

¿Por qué Outback Steakhouse cerró 21 restaurantes en EE.UU.?

El cierre de locales forma parte de una “estrategia integral de recuperación” presentada por Bloomin’ Brands, la compañía matriz de Outback. En un comunicado recuperado por CNN Business, la empresa reconoció que además de las clausuras recientes, otras 22 sucursales no renovarán sus contratos de alquiler y cerrarán de forma escalonada hasta 2029.

Outback invertirá US$75 millones en tres años para modernizar menús, locales y servicio al cliente Tripadvisor

Outback tiene 670 restaurantes en EE.UU., casi 10% menos que hace una década, cuando contaba con unos 750. La compañía también anunció la suspensión del dividendo a accionistas y un cargo contable de 33 millones de dólares por los cierres.

El plan millonario de Outback Steakhouse para atraer más clientes

El programa de reactivación prevé una inversión de US$75 millones en tres años. Según la presentación ante analistas, Outback renovará sus menús, destacará cortes de carne mejorados, ampliará sus ofertas de valor y reducirá la carga de trabajo de los camareros, que ahora atenderán cuatro mesas en lugar de seis.

Todos los restaurantes serán remodelados antes de 2028, con interiores más luminosos, barras rediseñadas y cocinas más compactas que permitan ampliar los espacios de retiro de pedidos. “Outback Steakhouse tiene una marca fuerte y una oportunidad enorme para atraer más clientes”, afirmó el director ejecutivo de Bloomin’ Brands, Mike Spanos.

La compañía espera que estas reformas mejoren la experiencia de los comensales y eleven el tráfico en locales que, según sus reportes, no logran alcanzar la rentabilidad esperada desde 2022.

El objetivo es aumentar la rentabilidad y mejorar la experiencia del comensal tras dos años de estancamiento Tripadvisor

Ventas estancadas y presión de los competidores

La compañía registró en el último trimestre un incremento mínimo del 0,4% en ventas comparables, el primero en dos años. Las acciones de Bloomin’ Brands cayeron 40% en 2025, reflejo de la desconfianza inversora ante la falta de crecimiento.

En contraste, LongHorn Steakhouse —propiedad de Darden— subió 5,5%, mientras que Texas Roadhouse logró 5,8%, según los reportes más recientes.

El mercado muestra que los consumidores priorizan cadenas con mejor relación precio-calidad, como Chili’s o Applebee’s, que refuerzan su atractivo con menús abundantes y promociones.

La cadena mantiene 670 restaurantes, casi un 10% menos que hace una década Tripadvisor

La historia y el espíritu australiano detrás de Outback Steakhouse

Esta compañía fue fundada en 1988 en Tampa, Florida. Outback Steakhouse nació del sueño de cuatro amigos —Chris Sullivan, Robert Basham, Tim Gannon y Trudy Cooper— que buscaban crear un restaurante de ambiente relajado, con comida de calidad y servicio cercano. Inspirados en el estilo de vida australiano, construyeron una marca reconocida por su lema “sin reglas, pero bien hecho”.

Con el respaldo de Bloomin’ Brands, Inc., Outback se consolidó como un referente mundial del casual steakhouse, al ofrecer porciones generosas, precios accesibles y una carta que combina carnes, pollo, mariscos y pastas. Su plato insignia, la Bloomin’ Onion, y su ambiente cálido contribuyeron a posicionarla como una de las cadenas más elegidas por los consumidores dentro de ese sector.