¿Adiós a EE.UU.? Los países latinos donde los jubilados estadounidenses viven mejor con la pensión mínima

Los jubilados de EE.UU. se enfrentan a nuevos desafíos financieros durante la administración Trump, que incluye la preocupación por el valor de sus activos y los gastos en atención médica. Para superar esto, algunos optaron por mudarse a países latinoamericanos para hacer rendir su presupuesto.

Mudarse a Latinoamérica, el nuevo “sueño americano” de los jubilados de EE.UU.

De acuerdo con un informe de CNN, las empresas y organizaciones que se especializan en ayudar a las personas a mudarse o jubilarse en el extranjero recibieron un aumento en las consultas poco después que el presidente Donald Trump ganara los comicios por segunda vez.

Las consultas de los jubilados para mudarse al extranjero se incrementó poco después de que Donald Trump ganara la presidencia (Pixabay/@Vitaly Gariev)

En el caso de Live and Invest Overseas (LIOS, por sus siglas en inglés), el tráfico web fue aproximadamente un 250% superior al habitual. El 80% de la audiencia de la compañía son jubilados.

“No creo que esto vaya a desaparecer como ha ocurrido en todas las elecciones anteriores en las que he estado trabajando en esto”, declaró Kathleen Peddicord, fundadora de Live and Invest Overseas.

Luego, agregó: “Se plantean consultas muy serias sobre este país en comparación con este otro, y se preguntan: ‘¿Cuáles serían mis opciones de residencia y cuál será mi carga fiscal?’. Así que no son preguntas ilusorias. Son muy prácticas”.

De acuerdo con un estudio realizado por Schroders, los jubilados estadounidenses se enfrentan a cuatro preocupaciones centrales:

La reducción de sus activos.

Costes sanitarios superiores a los previstos.

Una caída importante en el mercado.

La generación de mayores ingresos.

Los jubilados estadounidenses están preocupados por el valor de sus activos por la inflación presente en Estados Unidos 123RF

“El aumento de precios en bienes esenciales como la vivienda, la alimentación y la atención médica ha mermado de forma significativa el poder adquisitivo y la seguridad financiera de los jubilados”, señaló Deb Boyden, jefe de Contribución Definida de EE. UU.

“La incertidumbre que afecta a tantos jubilados es un doloroso recordatorio del valor de una planificación adecuada, productos y asesoramiento personalizado para una jubilación cómoda”, continuó.

Los países de América Latina donde los jubilados estadounidenses pueden vivir mejor

International Living, revista y sitio web mensual que se centra en la vida en el extranjero, presentó en el estudio sobre el Índice Global de Jubilación Anual 2026 los mejores países latinoamericanos para jubilarse, basándose en el clima, la atención médica, el costo de vida, alojamiento y visados:

Panamá

El país de Centroamérica es considerado como el mejor destino de jubilación para un estadounidense debido a su proceso de visa sencillo, su excelente calidad de vida y la buena relación calidad-precio.

Panamá fue considerado como el mejor destino de jubilación del mundo en 2025 TOH GOUTTENOIRE - NYTNS

Los ciudadanos de EE.UU. y Canadá pueden estar en el país por seis meses sin necesidad de visa y pueden entrar con un ingreso mínimo mensual de US$1000 proveniente de un programa gubernamental, como el Seguro Social, o de una empresa privada.

Costa Rica

Costa Rica obtuvo el tercer puesto de International Living por su bajo costo de vida, atención médica accesible y por ofrecer facilidades para acceder a vivienda.

Los ciudadanos estadounidenses y canadienses pueden estar hasta 180 días sin visa, y el trámite para la residencia es sencillo. No obstante, puede tardar entre seis y 18 meses en ser aprobado.

México

México ocupó el quinto lugar en el listado internacional por su cultura, hospitalidad y gastronomía.

La proximidad con Estados Unidos lo convierte en un destino perfecto para muchos norteamericanos jubilados y ofrece a los extranjeros hasta 180 días de estancia en el país sin necesidad de tener una visa.