Qué significa el aumento del 2,8% por COLA para beneficiarios del Seguro Social en EE.UU.: cuándo informan los nuevos montos

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que los pagos a los beneficiarios por jubilación, el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y otros, aumentarán un 2,8% en 2026. El incremento corresponde al aumento del ajuste por costo de vida (COLA).

Por qué hay un aumento de 2,8% por COLA para los beneficiarios del Seguro Social

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones del Seguro Social y SSI no se vea afectado por la inflación. Se basa en el aumento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).

Los pagos del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario aumentarán un 2,8% en 2026 123RF

El IPC-W lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. Durante la última década, el aumento por este ajuste ha promediado alrededor del 3,1%. En 2025, fue del 2,5%.

El comisionado de la agencia, Frank J. Bisignano, comentó: “El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad”.

COLA: ¿De cuánto será el incremento en dólares para los jubilados en 2026?

Para este 2026, casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social, incluidos los pagos del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (Oasdi, por sus siglas en inglés) verán un aumento por el COLA del 2,8% a partir de enero. Mientras que el incremento a casi 7,5 millones de personas que reciben SSI comenzarán el 31 de diciembre de 2025.

En un comunicado, la SSA indicó que el incremento significa que, en promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán alrededor de 56 dólares por mes a partir de enero.

Casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social verán un COLA del 2,8% a partir de enero de 2026 Freepik

La SSA hizo una estimación del promedio mensual de beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de 2026, después del aumento del 2,8% por el COLA quedarían de esta forma:

Todos los trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La SSA enviará avisos sobre el COLA desde diciembre

El Seguro Social también dio a conocer que comenzará a notificar a las personas sobre el nuevo monto de su beneficio por correo postal a partir de principios de diciembre de 2025.

“Al igual que el año pasado, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso de COLA simplificado de una sola página, que utiliza un lenguaje claro y personalizado y proporciona las fechas exactas y los montos en dólares del nuevo monto del beneficio de un individuo y cualquier deducción”, explicó la agencia.

Para recibir un aviso de COLA en línea, deberá crear o iniciar sesión en su cuenta personal de My Social Security y cancelar la suscripción a las notificaciones impresas Freepik

Las personas que tienen un usuario en my Social Security pueden consultar sus avisos de ajuste por costo de vida en línea. Esta es una forma segura, sencilla y más rápida que recibir una carta por correo postal. Los titulares de cuentas pueden configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico.

Para recibir un aviso de COLA en línea, se debe crear o iniciar sesión en My Social Security y cancelar la suscripción a las notificaciones impresas antes del 19 de noviembre de 2025. La cuenta también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, consultar el estado de sus solicitudes y beneficios, y más.