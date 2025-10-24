Qué significa el aumento del 2,8% por COLA para beneficiarios del Seguro Social en EE.UU.: cuándo informan los nuevos montos
El propósito del ajuste por costo de vida es garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones no se vea afectado por la inflación
- 4 minutos de lectura'
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que los pagos a los beneficiarios por jubilación, el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y otros, aumentarán un 2,8% en 2026. El incremento corresponde al aumento del ajuste por costo de vida (COLA).
Por qué hay un aumento de 2,8% por COLA para los beneficiarios del Seguro Social
El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones del Seguro Social y SSI no se vea afectado por la inflación. Se basa en el aumento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).
El IPC-W lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. Durante la última década, el aumento por este ajuste ha promediado alrededor del 3,1%. En 2025, fue del 2,5%.
El comisionado de la agencia, Frank J. Bisignano, comentó: “El Seguro Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que trabajamos para asegurar que los beneficios reflejen la realidad económica actual y sigan brindando una base de seguridad”.
COLA: ¿De cuánto será el incremento en dólares para los jubilados en 2026?
Para este 2026, casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social, incluidos los pagos del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (Oasdi, por sus siglas en inglés) verán un aumento por el COLA del 2,8% a partir de enero. Mientras que el incremento a casi 7,5 millones de personas que reciben SSI comenzarán el 31 de diciembre de 2025.
En un comunicado, la SSA indicó que el incremento significa que, en promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán alrededor de 56 dólares por mes a partir de enero.
La SSA hizo una estimación del promedio mensual de beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de 2026, después del aumento del 2,8% por el COLA quedarían de esta forma:
- Todos los trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viuda(o) anciana sola: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: US$1630
La SSA enviará avisos sobre el COLA desde diciembre
El Seguro Social también dio a conocer que comenzará a notificar a las personas sobre el nuevo monto de su beneficio por correo postal a partir de principios de diciembre de 2025.
“Al igual que el año pasado, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso de COLA simplificado de una sola página, que utiliza un lenguaje claro y personalizado y proporciona las fechas exactas y los montos en dólares del nuevo monto del beneficio de un individuo y cualquier deducción”, explicó la agencia.
Las personas que tienen un usuario en my Social Security pueden consultar sus avisos de ajuste por costo de vida en línea. Esta es una forma segura, sencilla y más rápida que recibir una carta por correo postal. Los titulares de cuentas pueden configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico.
Para recibir un aviso de COLA en línea, se debe crear o iniciar sesión en My Social Security y cancelar la suscripción a las notificaciones impresas antes del 19 de noviembre de 2025. La cuenta también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, consultar el estado de sus solicitudes y beneficios, y más.
Otras noticias de Seguro Social en EE.UU.
- 1
Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, y reaviva las sospechas sobre sus vínculos con la industria cripto
- 2
Rebelión republicana en Florida: DeSantis arremetió contra sus propios legisladores por los impuestos
- 3
Real Madrid vs. Barcelona: quién ganará el clásico español del domingo, según la inteligencia artificial
- 4
Quién gana las elecciones en Nueva York: los resultados del último debate de Mamdani y Cuomo, según las encuestas