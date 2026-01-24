Adiós a la bodycam: la nueva estrategia del ICE para escanear rostros y grabar operativos con celulares

En medio de las intensas redadas que se desarrollan en varias partes de Estados Unidos, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaron a emplear una nueva estrategia para registrar sus movimientos. En lugar de las bodycam (en español, cámaras corporales), que habían sido exigidas por el expresidente Joe Biden durante su gestión, ahora utilizan sus propios celulares para escanear rostros y filmar los procedimientos.

La nueva estrategia del ICE para escanear rostros y filmar operativos con celulares: cómo funciona

Luego de la muerte de Renee Good en Minneapolis, se dio a conocer el video que Jonathan Ross, el agente que le disparó fatalmente, registró con su teléfono. Esta acción evidenció la nueva práctica de los funcionarios federales, que dejaron atrás las bodycam gracias a un decreto emitido por el presidente Donald Trump en 2025. La orden derogó una política de la era de Biden.

Los agentes del ICE ahora utilizan sus celulares para grabar los operativos y escanear rostros Flickr/ICE - Flickr/ICE

En las redadas actuales, los agentes federales suelen filmar con cámaras personales y gubernamentales en el terreno. También utilizan un software de reconocimiento facial y capturan videos, según informó CNN.

Para el reconocimiento facial, frecuentemente usan Mobile Fortify, una aplicación recientemente desarrollada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Esta permite escanear rostros y obtener información personal detallada.

No solo son los miembros del ICE los que realizan esta práctica, sino que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) también utilizan sus teléfonos celulares para filmar los procedimientos.

Los agentes del ICE y la CBP emplean los celulares para grabar los operativos; la práctica es cuestionada por varios opositores Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

El tercer punto en discusión corresponde a que los agentes también llevan sus celulares para generar contenido para las redes sociales oficiales del gobierno. Esto ocurre debido a que hay presiones institucionales para “mostrar” las operaciones y difundir videos que respalden la narrativa del organismo.

Anteriormente, las agencias enviaban a camarógrafos designados para realizar esta actividad. A lo largo del 2025, varios influencers acompañaron en reiteradas ocasiones a los oficiales para filmar contenido. Ahora, muchos oficiales hacen sus propios videos en simultáneo, aun cuando las operaciones son potencialmente peligrosas.

Escaneo de rostros: cómo funciona la nueva estrategia del ICE con los celulares

Con el objetivo de modernizar el procesamiento de los inmigrantes, Mobile Fortify permite a los agentes escanear el rostro de una persona y obtener su información de la base de datos de CBP.

Para este fin, los funcionarios federales pueden analizar fotografías, huellas dactilares e información de identificación.

En primera instancia, el sistema se diseñó para facilitar el procesamiento de los inmigrantes que son objetivo de las redadas. No obstante, ahora también se emplea en encuentros con manifestantes y civiles.

La aplicación solo está habilitada para descargarse en teléfonos gubernamentales y se implementó por primera vez el año pasado. Un documento del gobierno, que obtuvo el medio 404, exhibe cómo la aplicación reúne información biográfica de personas, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio.

Los agentes del ICE no permiten a las personas rechazar o consentir la recopilación y el uso de datos biométricos para luego escanear los rostros X (@EROBuffalo)

El documento también resalta que el ICE “no brinda a las personas la oportunidad de rechazar o consentir la recopilación y el uso de datos biométricos o fotografías”.

Afectados por estas prácticas, los ciudadanos e inmigrantes tienen escasos recursos legales para tomar acciones cuando piden que no se los filme. Por este motivo, un grupo de senadores solicitó al ICE que deje de usar Mobile Fortify, pero la demanda no avanzó en los tribunales.

Qué dice el gobierno sobre el uso de celulares y escaneo facial del ICE

En un comunicado, citado por CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sostuvo que “el gobierno está utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para compartir la verdad con el pueblo estadounidense".

Según Jackson, gracias a esta práctica, el gobierno tiene numerosos videos que “disipan las noticias falsas y muestran cómo estamos arrestando a los peores de los peores".

La subsecretaria del DHS aseguró que "es una prioridad" proveer de bodycams a los agentes del ICE Archivo

Desde su lugar, un portavoz del DHS aseguró que las filmaciones se realizan bajo pautas estrictas. “Su uso está regulado por las autoridades legales establecidas y la supervisión formal de la privacidad, que establece límites estrictos al acceso, uso y retención de datos”, indicó.

En diálogo con CNN, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, señaló que el gobierno planea ampliar el acceso a cámaras corporales para los agentes. Sin embargo, no aclaró si las nuevas políticas requerirían su uso. Luego, afirmó que proveer cámaras corporales a los oficiales es “una prioridad para el DHS”.