Golpe a la imagen del ICE: una nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses rechaza el uso de la fuerza

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sigue en el centro del debate público tras la muerte de Renee Good, ocurrida durante un operativo en Minneapolis en el que intervino un agente. Días después del hecho, una encuesta midió cuál es la postura de los estadounidenses frente a las políticas migratorias de la administración Trump.

Qué opinan los estadounidenses sobre lo que ocurrió en Minneapolis

La encuesta fue realizada por CNN y SSRS entre el 9 y el 12 de enero de 2026, tanto en línea como por teléfono, con una muestra de 1209 estadounidenses adultos.

El estudio reveló que el 56% de los estadounidenses consideraron el accionar como un “uso inapropiado de la fuerza”, mientras que el 26% opinó que la medida fue apropiada.

Bajo esta premisa, el 51 % tiene reclamos mayores con la forma en la que opera la agencia de inmigración y que estas acciones hacen que estas ciudades “sean menos seguras”.

Debate entre republicanos y demócratas en todo EE.UU.

El sondeo también reflejó las opiniones divididas entre demócratas y republicanos sobre el uso de la fuerza durante las redadas migratorias.

Un 83% de demócratas e independientes afines consideran los disparos como un “uso inapropiado de la fuerza” que refleja problemas más amplios.

Los independientes, por su parte, también expresaron su oposición a las nuevas estrategias del ICE durante las redadas.

Más de la mitad de los encuestados determinaron que la imposición de la agencia afectaba la seguridad de las ciudades, y que el tiroteo en Minneapolis era una señal de problemas mayores.

Punto por uno: qué pasó en Minneapolis con el ICE

Renee Good, una estadounidense de 37 años, se encontraba en su camioneta manifestando contra un operativo de la agencia el pasado 7 de enero, según consignó The New York Times.

Jonathan Ross, un agente del ICE, se acercó al vehículo de Renee Good y, según se observa en el video que él mismo grabó, caminó alrededor de la camioneta mientras hablaba con ella. En ese intercambio, Good le dijo: “Está bien, amigo. No estoy enojada”.

En los segundos siguientes, siempre de acuerdo con esas imágenes y con reconstrucciones cuadro por cuadro difundidas por medios, Good intentó retirarse con el vehículo. Ross sacó su arma y disparó tres veces contra la camioneta mientras esta avanzaba.

La muerte de Good ha provocado protestas a nivel nacional, con muchas personas sosteniendo carteles que decían “Justicia para Renee”. Donna Ganger, su madre, aseguró que la familia fue notificada del hecho al día siguiente.

“Es una estupidez que la mataran”, dijo Ganger, según consignó The Minnesota Star Tribune. “Probablemente estaba aterrorizada”, agregó.

Luego, afirmó: “Era sumamente compasiva. Había cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.