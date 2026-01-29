¿Adiós Amazon Go y Fresh? El cierre de tiendas en Illinois, California y Nueva York que lo cambiará todo en 2026

Amazon anunció un cambio de estrategia que incluye el cierre de tiendas Amazon Go y Amazon Fresh en distintas zonas de Estados Unidos. Los locales ubicados en Illinois, California y Nueva York ya confirmaron cuál será su último día de operaciones en 2026 y qué alternativas tendrán los clientes

El cierre de tiendas Amazon Go y Fresh en EE.UU.

La empresa de Jeff Bezos informó que cerrará las tiendas físicas de Amazon Go y Amazon Fresh a fin de convertir varios locales en tiendas Whole Foods Market, según se anunció en un comunicado.

Amazon anunció el cierre de sus tiendas Amazon Go, como parte de una nueva estrategia (ARCHIVO) Michael M. Santiago - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estas acciones responden a un cambio en la estrategia, y no a la salida de la marca del negocio de los supermercados.

Amazon informó que, tras una evaluación de su negocio de tiendas físicas de comestibles, determinó el cierre de distintas sucursales de Amazon Go y Amazon Fresh. El objetivo de esta medida es la conversión de varios de estos locales en establecimientos Whole Foods Market.

Como alternativa para sus clientes, podrán comprar en Amazon Fresh en línea en las zonas disponibles para entrega cómoda y rápida.

La firma con sede en Seattle cerrará la mayoría de sus tiendas el 1° de febrero, excepto en California, donde continuarán en operación durante algunos días más, según Telemundo.

Algunos de los locales de Amazon Go y Fresh serán convertidos a Whole Foods (Archivo) NIKLAS HALLE'N - AFP

Las tiendas Go están ubicadas en Illinois, California, Pensilvania, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, Virginia, Maryland y Tennessee.

Tras los cierres, Amazon planea la apertura de un nuevo concepto de supermercado. En este espacio, los clientes podrán adquirir una selección de productos de la marca que incluye comestibles frescos y artículos para el hogar.

El nuevo proyecto de Amazon que abrirá en Chicago

Amazon incursiona en el comercio minorista físico con una tienda en Orland Park, en el área metropolitana de Chicago. La marca busca competir con Walmart y Target con un supercentro que ofrecerá alimentos y mercancía para el hogar.

El gobierno local informó que la compañía construirá un supermercado de una sola planta en Orland Park, que estará ubicado en la esquina suroeste de 159th Street y LaGrange Road.

Amazon anunció la construcción de un supermercado en Chicago, será competencia de Walmart y otras cadenas de minoristas (ARCHIVO-Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON� - AFP�

Amazon compartirá zona comercial con Target, Costco y Trader Joe’s, y en caso de que el proyecto se concrete, la tienda de la compañía de Jeff Bezos será la más grande de la zona, y superará en tamaño a Walmart.

Aunque la propuesta todavía deberá pasar por un proceso de revisión y de aprobación pública, el proyecto coincide con los planes de desarrollo a largo plazo de la región.

El edificio también contará con un almacén de apoyo limitado para sus operaciones, así como espacios especiales para que los clientes recojan sus pedidos.

Amazon anuncia despidos masivos

Amazon confirmó que recortará 16.000 puestos de trabajo en diferentes partes del mundo; se trata de la segunda ronda de despidos más importante de la compañía en los últimos tres meses, de acuerdo con CNN.

A la par del cierre de sus tiendas Go y Fresh, Amazon confirmó el despido de 16.000 empleados (ARCHIVO) Michael M. Santiago - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La empresa planea la adopción de herramientas de inteligencia artificial y reestructurar la contratación registrada durante la pandemia.

El objetivo de Amazon es recortar aproximadamente 30.000 puestos corporativos, y se espera que estos despidos afecten directamente a los empleados de Amazon Web Services, venta al por menor, Prime Video y departamentos de Recursos Humanos.

La implementación de asistentes de IA ayuda a empresas como la fundada por Jeff Bezos a ejecutar tareas administrativas de rutina, y hasta complejos problemas de codificación, lo que impulsa su adopción en diferentes rubros.

La automatización de diferentes tareas ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en diversas empresas, como Amazon, cuyos despidos representarán casi el 10% de su plantilla corporativa.