Adiós autos: Walmart vende en EE.UU. una bicicleta eléctrica ultrarápida a US$606
El vehículo tiene una rebaja de US$1154, pero solo durante este fin de semana
- 4 minutos de lectura'
Las bicicletas eléctricas han ganado popularidad al ser una alternativa más económica y amigable con el medio ambiente en comparación con los automóviles. Una opción atractiva es la que pertenece a la marca Skeri, la cual está dentro del catálogo de Walmart y, además, en este momento se consigue con un gran descuento.
La bicicleta eléctrica que Walmart vende en US$606
Del 7 al 12 de octubre de 2025, Walmart tiene un periodo de ofertas llamado Walmart Deals. Durante esta campaña, los clientes encuentran descuentos de hasta el 50% en decenas de miles de productos.
Como detalló la cadena de supermercados en un comunicado, todas las personas podrán comprar artículos rebajados, incluso quienes no tengan la membresía de la tienda.
Dentro de los productos que participan en Walmart Deals se encuentra una bicicleta eléctrica Skeri. Por lo general, este vehículo tiene un precio de US$1759,99, pero ahora está a la venta en US$605,99. Esta oferta representa un ahorro de US$1154.
En el sitio de Walmart, la bicicleta tiene una calificación de 3,9 estrellas de un total de cinco. La mayoría de los comentarios de las personas que la adquirieron mencionaron que la calidad es buena para su costo y que armarla es sencillo.
Algunos clientes señalaron que uno de los mayores problemas está en el servicio de atención al cliente, porque se tardan en responder cuando acudes con ellos para pedir una pieza de reemplazo.
Otras personas aseguraron que la velocidad máxima del vehículo es unas cinco millas por hora más lenta de lo prometido.
Cuáles son las características de la bicicleta eléctrica Skeri
De acuerdo con la descripción en la página de Walmart, la bicicleta eléctrica Skeri alcanza una velocidad entre 25 y 30 millas por hora (40 y 48 k/h) gracias a su motor de mil vatios. Sus neumáticos tienen una medida de 26 por 4 pulgadas (66 por 10 centímetros).
El vehículo cuenta con una batería de litio de 48 V y 15,6 Ah que es desmontable y se carga completamente en un lapso de entre cuatro y seis horas.
Una sola carga de la batería es suficiente para recorrer una distancia de 20 a 25 millas (32 a 40 kilómetros) al usar solo el motor eléctrico. Si se utiliza el método de asistencia con pedales, la distancia aumenta a 60 o 65 millas (96 o 105 kilómetros).
El fabricante señaló que la bicicleta tiene una pantalla LCD, donde se muestra el estado de la batería, la velocidad y el kilometraje. Skeri ofrece una garantía de por vida en la compra de este vehículo.
Ventajas y desventajas de utilizar una bicicleta eléctrica
Decathlon, una marca de artículos deportivos, explicó que es importante conocer las ventajas y desventajas de transportarse en una bicicleta eléctrica para saber si es la opción adecuada para el estilo de vida de la persona interesada. Sobre todo al compararla con otros medios de transporte.
Según Decathlon, entre los beneficios de usar una bicicleta eléctrica se encuentran:
- A diferencia de un auto, es más barato comprarlas y mantenerlas. Además, si la batería se agotara a medio camino, el usuario no se quedaría varado porque podría usarla como una bicicleta normal.
- Son una alternativa más amable con el medio ambiente porque no producen emisiones.
- Alcanzan velocidades más altas con menos esfuerzo, en comparación con las bicicletas tradicionales.
Por el otro lado, algunos de los inconvenientes que pueden presentarse son:
- Las bicicletas eléctricas son más caras de adquirir y mantener que las bicicletas sin motor. También son más pesadas.
- Las probabilidades de que alguien la robe al dejarla en la calle son más altas que las de una bicicleta normal por su alto costo.
- Las leyes sobre el uso de este tipo de vehículo pueden variar entre regiones, por lo que sería necesario investigarlas antes de llevarla a distintos lugares.
Otras noticias de Agenda EEUU
Con la receta de la abuela. Es latina, dejó Trader Joe’s y abrió una taquería en California que es la mejor de EE.UU.
Batalla de supermercados. La cadena de Texas que se renueva para competir con una nueva apertura de Aldi
Cuánto gana. Es dominicana, trabaja 12 horas por día como home attendant en Nueva York y revela los secretos del empleo
- 1
El grave error que se comete a los 20 y que multiplica por 10 el riesgo de infarto, según un estudio de EE.UU.
- 2
Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis
- 3
La medida sobre el control de viajeros con pasaporte americano que se aplicará desde este 12 de octubre
- 4
Seguro Social estadounidense: quiénes reciben el pago máximo de US$5.108 y cuándo se cobra en octubre