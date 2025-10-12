Adiós autos: Walmart vende en EE.UU. una bicicleta eléctrica ultrarápida a US$606

Las bicicletas eléctricas han ganado popularidad al ser una alternativa más económica y amigable con el medio ambiente en comparación con los automóviles. Una opción atractiva es la que pertenece a la marca Skeri, la cual está dentro del catálogo de Walmart y, además, en este momento se consigue con un gran descuento.

La bicicleta eléctrica que Walmart vende en US$606

Del 7 al 12 de octubre de 2025, Walmart tiene un periodo de ofertas llamado Walmart Deals. Durante esta campaña, los clientes encuentran descuentos de hasta el 50% en decenas de miles de productos.

Skeri aseguró que, gracias a sus llantas anchas y a la suspensión delantera, su bicicleta eléctrica se adapta a una variedad de terrenos (Walmart/Skeri)

Como detalló la cadena de supermercados en un comunicado, todas las personas podrán comprar artículos rebajados, incluso quienes no tengan la membresía de la tienda.

Dentro de los productos que participan en Walmart Deals se encuentra una bicicleta eléctrica Skeri. Por lo general, este vehículo tiene un precio de US$1759,99, pero ahora está a la venta en US$605,99. Esta oferta representa un ahorro de US$1154.

En el sitio de Walmart, la bicicleta tiene una calificación de 3,9 estrellas de un total de cinco. La mayoría de los comentarios de las personas que la adquirieron mencionaron que la calidad es buena para su costo y que armarla es sencillo.

Algunos clientes señalaron que uno de los mayores problemas está en el servicio de atención al cliente, porque se tardan en responder cuando acudes con ellos para pedir una pieza de reemplazo.

Otras personas aseguraron que la velocidad máxima del vehículo es unas cinco millas por hora más lenta de lo prometido.

Cuáles son las características de la bicicleta eléctrica Skeri

De acuerdo con la descripción en la página de Walmart, la bicicleta eléctrica Skeri alcanza una velocidad entre 25 y 30 millas por hora (40 y 48 k/h) gracias a su motor de mil vatios. Sus neumáticos tienen una medida de 26 por 4 pulgadas (66 por 10 centímetros).

La bicicleta mide 73,8 pulgadas (187,4 centímetros) de largo y 41,3 pulgadas (105 centímetros) de alto (Walmart/Skeri)

El vehículo cuenta con una batería de litio de 48 V y 15,6 Ah que es desmontable y se carga completamente en un lapso de entre cuatro y seis horas.

Una sola carga de la batería es suficiente para recorrer una distancia de 20 a 25 millas (32 a 40 kilómetros) al usar solo el motor eléctrico. Si se utiliza el método de asistencia con pedales, la distancia aumenta a 60 o 65 millas (96 o 105 kilómetros).

El fabricante señaló que la bicicleta tiene una pantalla LCD, donde se muestra el estado de la batería, la velocidad y el kilometraje. Skeri ofrece una garantía de por vida en la compra de este vehículo.

Ventajas y desventajas de utilizar una bicicleta eléctrica

Decathlon, una marca de artículos deportivos, explicó que es importante conocer las ventajas y desventajas de transportarse en una bicicleta eléctrica para saber si es la opción adecuada para el estilo de vida de la persona interesada. Sobre todo al compararla con otros medios de transporte.

Las bicicletas eléctricas son una alternativa más accesible que un auto y permiten alcanzar velocidades más altas en comparación con las bicicletas sin motor (Unsplash/Nick van der Vegt)

Según Decathlon, entre los beneficios de usar una bicicleta eléctrica se encuentran:

A diferencia de un auto , es más barato comprarlas y mantenerlas . Además, si la batería se agotara a medio camino, el usuario no se quedaría varado porque podría usarla como una bicicleta normal.

, es . Además, si la batería se agotara a medio camino, el usuario porque podría usarla como una bicicleta normal. Son una alternativa más amable con el medio ambiente porque no producen emisiones.

porque no producen emisiones. Alcanzan velocidades más altas con menos esfuerzo, en comparación con las bicicletas tradicionales.

Por el otro lado, algunos de los inconvenientes que pueden presentarse son: