Adiós Super Bowl 2026: Donald Trump no estará en la final de la NFL en California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el motivo por el que no asistirá al Super Bowl 2026, que se disputará el domingo 8 de febrero, y también dio su opinión sobre los artistas elegidos para el espectáculo de medio tiempo.

Donald Trump revela por qué no irá al Super Bowl 2026

El mandatario republicano aseguró que no estará presente en el Super Bowl LX porque la sede está demasiado lejos, a pesar de mantener una buena relación con la organización del evento, según informó The New York Post.

Donald Trump dijo no estar de acuerdo con la selección de Bad Bunny como artista del show de medio tiempo del Super Bowl LX (Archivo) AFP/Archivo

“Simplemente está muy lejos”, afirmó Trump, quien agregó que siempre ha tenido buenos recibimientos en ediciones anteriores del partido final de la NFL. “Les caigo bien”, señaló.

Trump también cuestionó la elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo, así como la participación de Green Day en los actos musicales previos al partido.

“Estoy en contra… es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”, expresó el presidente en referencia a los músicos que han manifestado públicamente críticas hacia su administración.

No obstante, aclaró que su ausencia no está relacionada con los artistas, sino únicamente con la distancia hasta la sede del evento en Santa Clara, California. “Está demasiado lejos. Iría si estuviera un poco más cerca”, reiteró.

Las críticas de Bad Bunny y Green Day contra Trump

Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes del momento, se ha manifestado en contra de las acciones del ICE.

El músico puertorriqueño incluso dejó a Estados Unidos fuera de su gira más reciente al expresar preocupación por la presencia de agentes migratorios y posibles redadas en sus conciertos, según The Guardian.

Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX (ARCHIVO-NFL)

Por su parte, Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, ha criticado abiertamente la agenda MAGA (Make America Great Again) y expresó su apoyo a manifestaciones contra las deportaciones y las políticas migratorias impulsadas por la actual administración.

Las posturas públicas de ambos artistas, que participarán en los eventos musicales del Super Bowl LX, fueron rechazadas por Trump, quien insistió en que “solo generan odio”, de acuerdo con CNN.

Las declaraciones del presidente se producen luego de que asistiera recientemente a otros eventos deportivos, como el UFC 314 en Miami, la Ryder Cup de golf en Nueva York, el tradicional Army-Navy en Maryland, partidos de los New York Yankees y los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia.

Cuándo y dónde será el Super Bowl LX

El Super Bowl LX se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, estadio de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California.

El Super Bowl LX se jugará entre New England Patriots y los Seattle Seahawks (Facebook/NFL)

El partido comenzará a las 18.30 hs (hora del Este de Estados Unidos) y enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, podría iniciar entre las 20.00 y 20.30 hs (ET).

Será la segunda participación del artista en un escenario del Super Bowl, tras su aparición como invitado junto a Shakira y Jennifer López en 2020.

En tanto, Green Day realizará una presentación previa al inicio del encuentro, prevista alrededor de las 18.00 hs (ET).