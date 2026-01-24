Qué equipos avanzarán para jugar el Super Bowl 2026 y quién será el campeón, según la IA
ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, dio su veredicto para el máximo evento del deporte de EE.UU.
Con las finales de conferencia de la National Football League (NFL) ya establecidas, los fanáticos se preparan para los encuentros que definirán a los dos equipos participantes del Super Bowl 2026. En ese contexto, la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT lanzó una predicción sobre qué franquicias participarán de la final. Además, arriesgó quién se quedará con el máximo título.
El Super Bowl LX lo jugarán los Denver Broncos y los Seattle Seahawks, según la IA
Las finales de conferencia ya están definidas. El 25 de enero se jugarán los encuentros correspondientes a la AFC y la NFC.
Por el lado de la AFC, se enfrentarán los Denver Broncos ante los New England Patriots; mientras que por el otro, los Seattle Seahawks jugarán ante los Los Angeles Rams para definir el boleto de la NFC en el Super Bowl.
En ese contexto, ChatGPT fue consultado sobre cómo se darán estos partidos y dio una respuesta. Además de una predicción sobre los ganadores, brindó una breve justificación.
En primer lugar, eligió a los Broncos de Denver: la IA destacó la sólida defensa del equipo. Además, resaltó que la franquicia fue más consistente que sus rivales en la instancia de playoffs.
Por el lado de los Patriots, señaló la irregularidad como un defecto, a pesar de su historia en estas instancias definitorias. La inteligencia artificial anticipó un partido cerrado, que los Broncos lograrían ganar en el último cuarto.
En cuanto al otro enfrentamiento, ChatGPT dijo que los Seahawks harán pesar la localía en Seattle. En esa misma línea, destacó que tienen una defensa más física que sus rivales y analizó que los Rams son “volátiles”.
Para la IA, los Seahawks se impondrían en la final de conferencia con un marcador “no tan alto como muchos esperan”.
¿Quién ganará el Super Bowl 2026, según la IA?
Además de anticipar que el Super Tazón será Denver Broncos vs. Seattle Seahawks, ChatGPT también fue consultado sobre el ganador de la final de la NFL.
En respuesta, la IA dijo que Seattle Seahawks ganará el Super Bowl LX. En las justificaciones sobre su elección, destacó tres claves:
- Defensa disciplinada que logra que los rivales cometan errores.
- Buen control del ritmo de los partidos y capacidad para hacer correr el reloj sin perder posesiones.
- Menos errores no forzados y más paciencia que los Broncos.
En cuanto al desarrollo del encuentro, la inteligencia artificial predice un encuentro cerrado hasta el tercer cuarto. Aunque los Broncos estarán en partido y hasta podrían tomar la ventaja, finalmente el triunfo será para los Seahawks gracias a algún error de su rival.
Cuatro equipos quieren llegar al Super Bowl 2026: cuántos títulos y participaciones tiene cada uno
Denver Broncos, New England Patriots, Seattle Seahawks y Los Angeles Rams son las cuatro franquicias que disputarán las finales de conferencia en búsqueda de boletos para el Super Bowl LX.
De acuerdo con datos de Statmuse, estos son los campeonatos y presencias en el Super Tazón que cada uno obtuvo:
- Denver Broncos: tres títulos en ocho finales.
- New England Patriots: seis títulos en 11 finales.
- Seattle Seahawks: un título en tres finales.
- Los Angeles Rams: dos títulos en cinco finales.
