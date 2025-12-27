La app con la que los supermercados y restaurantes de EE.UU. venden los alimentos que sobran a precios mucho más bajos

Estados Unidos cuenta con una app que ofrece comida de supermercados y restaurantes a un precio mucho más accesible. Un migrante colombiano dio los detalles sobre su experiencia en la herramienta, que tiene presencia en diferentes países de todo el mundo, y mostró los productos que le entregaron en diversos negocios de Minnesota.

En EE.UU.: cómo funciona la app que facilita el acceso a comida de supermercados más barata

Se trata de Too Good to Go, una aplicación móvil que muestra ofertas de comida en los restaurantes y supermercados de EE.UU. adheridos, que la publican para que no se deseche. El objetivo es evitar las pérdidas de los productos excedentes en el día o próximos a su fecha de vencimiento.

Un migrante en EE.UU. compartió la aplicación que ayuda a encontrar comida de supermercados a un precio más bajo

Un usuario de Instagram publicó un clip el 13 de noviembre, en el que mostró cómo utilizó la app para acceder a descuentos en supermercados y restaurantes de Minnesota. “Pusimos a prueba cuatro lugares para ver qué nos daban y si valía la pena o no”, relató.

Una vez en el local elegido, seleccionó el producto que quería obtener y proporcionó el código que le ofreció la app en el mostrador. También se puede solicitar y abonar de forma online.

Esta herramienta está disponible en más zonas de Estados Unidos, así como en otros países del mundo. “Te puedes ahorrar dinero con productos de muy buena calidad”, precisó el autor de la publicación en redes sociales.

Too Good to Go está disponible en EE.UU. y en más países de todo el mundo

Cómo son los descuentos en la app en EE.UU. para comprar alimentos más baratos en supermercados

El usuario de Instagram mostró la ruta que realizó a través de la app para conseguir precios más bajos en los alimentos. Así, recorrió cuatro locales, dos de ellos supermercados y otros dos restaurantes, para evidenciar los productos que recibió y sus precios.

TBS Mart : en este supermercado, compró una “bolsa sorpresa” en la ciudad de Bloomington, que tenía un precio original de 15 dólares y la obtuvo por US$4,99. Este producto, según la descripción del autor, contenía berenjenas, habichuelas y espinacas.

: en este supermercado, compró una “bolsa sorpresa” en la ciudad de Bloomington, que tenía un precio original de 15 dólares y la obtuvo por US$4,99. Este producto, según la descripción del autor, contenía berenjenas, habichuelas y espinacas. Tokyo : el restaurante ofreció un plato con pasta, sushi, pollo frito, costillitas y papas, cuyo valor es de US$27, por US$8,99.

: el restaurante ofreció un plato con pasta, sushi, pollo frito, costillitas y papas, cuyo valor es de US$27, por US$8,99. Whole Foods Market : adquirió una bolsa sorpresa que tiene un precio de US$30 por US$6,99, que incluyó verduras, frutas y ensaladas.

: adquirió una bolsa sorpresa que tiene un precio de US$30 por US$6,99, que incluyó verduras, frutas y ensaladas. Mainstreet Bar&Grill: por US$3,99, consiguió una bolsa sorpresa que usualmente cuesta US$12, y tenía una sopa de carne con verduras y un sándwich de pavo.

Los usuarios deben canjear un código en el mostrador del local para obtener la reducción del precio

El objetivo de Too Good to Go en Estados Unidos: cuántas empresas están adheridas

En su página web oficial se detalló que la herramienta se fundó en 2015 en Copenhague, Dinamarca, con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos y tener un impacto positivo en el planeta. Además, otorga la posibilidad de ahorrar en la compra de comida a los consumidores.

En la actualidad, Too Good to Go cuenta con más de 100 millones de usuarios registrados y 180 mil establecimientos adheridos que se encuentran activos en 17 países de Europa y Norteamérica.

Con el fin de desacelerar el cambio climático, la compañía señaló que, en ocho años, se evitó el desperdicio de más de 400 millones de comidas.