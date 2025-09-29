“Fujiwhara effect” en EE.UU.: qué significa cuando dos potenciales huracanes o tormentas se unen en su trayectoria

El océano Atlántica se enfrenta a una nueva inestabilidad por la presencia del huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda, que se mueve a través del centro y noroeste Bahamas esta tarde y esta noche. La distancia de cada fenómeno es de 372.8 millas de distancia, por lo que algunos expertos advierten sobre el efecto Fujiwhara.

En qué consiste el efecto Fujiwhara

El efecto Fujiwhara recibe su nombre en honor al Dr. Fujiwhara de Japón, quien realizó una serie de experimentos y observaciones sobre vórtices de agua entre 1921 y 1923, según consignó el Observatorio de Hong Kong. En sus estudios, descubrió la interacción entre dos vórtices ciclónicos cuando se encontraban cerca uno del otro.

El fenómeno puede pasar por tres diferentes etapas. La presentada muestra como el huracán Irwin, a la izquierda, chocó con el huracán Hilary, a la derecha; y ambos se fusionaron antes de desaparecer sobre el océano NOAA

A raíz de este estudio, se entiende el fenómeno como el momento donde dos huracanes que giran en la misma dirección pasan lo suficientemente cerca uno del otro e inician una intensa danza alrededor de su centro común.

En general, dos ciclones tropicales pueden comenzar a afectarse entre sí cuando la distancia entre ellos es de alrededor de 12 grados de latitud (unos 1350 kilómetros). Cuando esto ocurre, pueden suceder diferentes fenómenos:

Dos huracanes con mayor intensidad pueden gravitar una hacia la otra hasta alcanzar un punto común y fusionarse.

Los dos fenómenos giran uno sobre el otro durante un tiempo antes de desviarse por sus propias trayectorias.

En raras ocasiones, la unión de los huracanes genera una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas.

Cuándo puede ocurrir un Fujiwhara Effect y cómo culmina

Para que ocurra el efecto Fujiwhara, la distancia tiene que ser alrededor de 12 grados de latitud (unos 1350 kilómetros). En el caso de superar los 1200, la probabilidad de fusión es escasa.

“Fujiwhara effect” en EE.UU.: qué significa cuando dos potenciales huracanes o tormentas se unen en su trayectoria

Si los fenómenos superan ese rango, hay tres factores que pueden concluir la interacción: cuando hay una mayor influencia de un sistema meteorológico a gran escala desde el exterior; uno de los ciclones se debilita o los dos ciclones se fusionan.

Puede ocurrir el fenómeno con el huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda

Por el momento, es incierto si Humberto e Imelda compartirá el mismo escenario en los próximos días. En caso de cumplirse las predicciones iniciales de su trayectoria, podrían encontrarse muy cerca uno del otro a principios de la próxima semana.

Un ejemplo de cómo podría ocurrir su acercamiento fue el caso de Marco y Laura en el Golfo de México en 2020. Al fusionarse, Laura robó por completo la energía de Marco antes de tocar tierra en Luisiana.

Cómo va la trayectoria de Humberto e Imelda

Humberto bajó a categoría 4 en la Escala Saffir-Simpson con vientos que alcanzan las 140 millas (220 km/hora), según consignó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Se prevé que su trayectoria sea hacia el oeste-noroeste cerca de 13 mph (20 km/h) con un giro gradual hacia el norte durante los próximos dos días. Se prevé que mantengan su peligrosidad en ese tiempo.

Se esperan condiciones de tormenta tropical en el centro de Bahamas y el noroeste por el paso de Imelda NHC

Con respecto a Imelda, evolucionó de depresión a tormenta tropical en la tarde del 28 de septiembre. Se prevé que mantenga un desplazamiento más rápido hacia el norte hasta el próximo lunes para luego girar hacia el este-noreste y alejarse del sureste de los EE. UU. a mediados de esta semana.