Alerta en las universidades de EE.UU.: reportan un desplome de estudiantes extranjeros por restricciones en las visas

La imagen de los campus universitarios de Estados Unidos cambiará de manera drástica al inicio del semestre de otoño boreal. Es que las restricciones para la entrega de visas estudiantiles impuestas en los últimos meses generaron un retroceso sin precedentes en la llegada de alumnos extranjeros a estas instituciones educativas.

El caso de la Universidad de Buffalo: menos estudiantes y mayor incertidumbre para migrantes

En la Universidad de Buffalo, una de las más grandes instituciones públicas de investigación en el estado de Nueva York, las clases comenzaron esta semana con 750 estudiantes internacionales menos de los esperados. La reducción equivale a una caída aproximada del 15% en la matrícula extranjera, en especial en programas de posgrado vinculados a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, según informó NPR.

La Universidad de Buffalo comenzó el semestre con 750 estudiantes internacionales menos Ted Shaffrey - AP

Durante la bienvenida oficial, el decano de estudiantes, Tomás Aguirre, reconoció las dificultades que enfrentaron los alumnos migrantes para poder inscribirse. “Sabemos que tuvieron que superar obstáculos para estar aquí, especialmente este verano con las visas. Queremos que sepan que estamos muy contentos de que lo hayan logrado”, expresó frente a una audiencia que representaba a más de 100 países.

Los testimonios de los propios estudiantes reflejaron la magnitud del problema. Daria Tofan, una joven de Rumania que consiguió su visa apenas una semana antes de la orientación, contó que el proceso “fue espantoso”.

En el caso de la india Shivika Sing, admitida en la carrera de Psicología, la situación resultó aún más compleja: muchos de sus compatriotas no obtuvieron turno a tiempo en la embajada y optaron por aplazar sus estudios o transferirse a universidades de Reino Unido.

La reducción de estudiantes migrantes golpea a las universidades de todo Estados Unidos

Según el informe de NPR, universidades de Arizona, Texas, Missouri e Illinois también informaron caídas en la llegada de alumnos internacionales, algunas de ellas por primera vez desde 2020. En Massachusetts se proyecta que este año ingresarán 10.000 estudiantes extranjeros menos.

Universidades de Arizona, Texas, Missouri e Illinois también reportaron caídas en la llegada de alumnos internacionales Unsplash

Los datos son contundentes:

El año pasado, más de un millón de estudiantes internacionales cursaron estudios en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Su aporte económico rondó los 43.000 millones de dólares .

. Este semestre se prevé una reducción de aproximadamente 150 mil estudiantes nuevos .

se prevé una . Esa caída del 15% podría traducirse en pérdidas de hasta US$7000 millones en consumo local y en la desaparición de más de 60.000 puestos de trabajo.

Fanta Aw, presidenta de la Asociación de Educadores Internacionales (Nasfa, por sus siglas en inglés), definió el escenario como “una situación de gran incertidumbre”, donde el efecto no solo impactará en las instituciones académicas, sino también en la innovación y en las comunidades que dependen de la presencia de estos jóvenes.

Restricciones y mensajes contradictorios del gobierno de Trump: ¿qué con las visas para estudiantes?

El retroceso está directamente vinculado a las medidas de la administración de Donald Trump, que en los últimos meses reforzó los controles migratorios. El proceso de entrevistas para las visas fue suspendido, luego reformulado, y ahora incluye una revisión mucho más exhaustiva. Como consecuencia, miles de alumnos no lograron conseguir una cita en consulados y embajadas a tiempo para iniciar sus estudios.

Las restricciones migratorias de la administración Trump incluyeron la suspensión y reformulación del proceso de entrevistas con revisiones más exhaustivas Evan Vucci - AP

El Departamento de Estado revocó este año alrededor de 6000 visas de estudiantes, bajo acusaciones de espionaje académico, apoyo a grupos extremistas y delitos varios. Además, en mayo se anunció que se intensificaría el control sobre solicitantes chinos y que se revocarían permisos de forma “agresiva”, según indicó el medio citado.

Sin embargo, en los últimos días, Trump pareció dar un giro al declarar ante la prensa que quería “duplicar la cantidad de estudiantes chinos en Estados Unidos”. “Me gusta que vengan los estudiantes de China y de otros países. ¿Saben lo que pasaría si no lo hicieran? Nuestro sistema universitario se iría al demonio muy rápido”, expresó.

La contradicción entre los discursos oficiales y las medidas concretas acrecentó la sensación de confusión. Incluso figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, defendieron la política de revocación, mientras desde la Casa Blanca se lanzaban mensajes de aparente apertura.